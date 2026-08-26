El escenario político de San Juan suma una nueva fuerza en proceso de conformación. El abogado y dirigente Marcelo Arancibia confirmó la creación de Compromiso, un partido que busca posicionarse como una alternativa entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.

La propuesta apunta especialmente a un sector del electorado que, según explicó Arancibia, no se identifica con las principales expresiones de la polarización nacional. El dirigente definió a ese segmento como el “voto del medio” y planteó que el nuevo espacio pretende construir una alternativa política propia de cara a los próximos procesos electorales.

“Estamos ante la constitución de un partido político que se va a denominar ‘Compromiso’. Lo hacemos porque advertimos que falta un actor político a nivel nacional y provincial”, explicó Arancibia durante una entrevista en Buen Día Día, por Canal 13.

Una alternativa por fuera de los extremos

El dirigente señaló que la nueva fuerza busca reunir a sectores que no acompañan al Gobierno de Javier Milei, pero que tampoco consideran como alternativa un regreso del peronismo kirchnerista.

En ese sentido, describió al espacio como una propuesta ubicada en una posición intermedia frente a la polarización política.

“Es para poder ofrecerle a la sociedad argentina y sanjuanina en particular una opción entre los extremos que se nos presentan como dominantes”, sostuvo.

Según Arancibia, el objetivo no se limita a construir una estructura electoral, sino que también apunta a plantear un modelo político basado en la libertad, la igualdad de oportunidades, la producción y el trabajo.

“No sólo que baje la inflación, sino también que apunte a mejorar los términos de la producción y del trabajo dentro del marco de una sociedad que realmente brinde parámetros de libertad e igualdad de oportunidades”, afirmó.

La relación con el escenario provincial

La conformación de Compromiso también está vinculada, según explicó Arancibia, con el escenario político que comienza a delinearse en San Juan y con la posibilidad de que sectores que integraron Juntos por el Cambio confluyan electoralmente con La Libertad Avanza.

El dirigente consideró que una eventual convergencia entre el PRO, el radicalismo y el espacio libertario podría dejar sin una referencia política propia a parte del electorado.

En particular, mencionó la situación del Gobierno provincial y la posibilidad de un eventual acuerdo entre sectores cercanos al gobernador Marcelo Orrego y La Libertad Avanza.

“Esta decisión la tomamos porque hemos advertido que tanto a nivel nacional como provincial, lo que supo ser Juntos por el Cambio ha desaparecido o está en ciernes a desaparecer y a integrarse definitivamente a La Libertad Avanza”, manifestó.

Arancibia señaló además que existen dirigentes y funcionarios provinciales que han expresado públicamente su intención de avanzar en un acuerdo político y electoral con el sector libertario.

En ese contexto, sostuvo que Compromiso pretende constituirse como una opción diferenciada de ambas corrientes principales.

Un armado con participación peronista

La estructura en formación también incorpora dirigentes con antecedentes en el peronismo. Entre ellos se encuentra Raúl Anzor, quien tuvo participación en el armado político de Roberto Basualdo y acompañó al dirigente en la elección provincial de 2007 como candidato a vicegobernador.

La participación de sectores provenientes del peronismo forma parte de la intención de construir un espacio transversal, de acuerdo con el planteo de sus impulsores.

Actualmente, Oscar Daniel Anzor ocupa la vicepresidencia de la Junta Promotora de Compromiso, que se encuentra trabajando en la conformación formal de la fuerza.

Los próximos pasos

El nuevo partido todavía atraviesa la etapa de constitución y deberá completar los trámites correspondientes para obtener el reconocimiento partidario y avanzar en el armado territorial.

Arancibia aparece como una de las principales figuras de la nueva estructura y cuenta con antecedentes electorales, ya que fue candidato a gobernador en las elecciones provinciales anteriores.

Por el momento, desde el espacio no está definido formalmente el esquema de candidaturas. El objetivo inmediato es consolidar la estructura partidaria y sumar dirigentes y sectores que coincidan con la propuesta de construir una alternativa ubicada por fuera de la polarización entre el libertarismo y el kirchnerismo.

De esta manera, Compromiso comienza a ocupar un nuevo lugar dentro del mapa político sanjuanino, con la intención de representar al denominado “voto del medio” y convertirse en una tercera opción para los próximos escenarios electorales.