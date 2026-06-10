La dirigencia sindical sanjuanina sumará un nuevo espacio de articulación política y gremial. Este sábado quedará formalmente presentada la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que reúne a diversas organizaciones sindicales de la provincia y que, al menos en esta primera etapa, se conformó sin la presencia de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La presentación se realizará el próximo 13 de junio a las 11 en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicado en Rawson. Según la convocatoria difundida por los organizadores, el objetivo es consolidar una herramienta de unidad gremial para enfrentar lo que consideran un contexto de pérdida de derechos laborales y deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

La conformación de este nuevo espacio marca un movimiento relevante dentro del mapa sindical sanjuanino. Si bien la provincia cuenta con una estructura formal de la CGT, la nueva intersindical surge impulsada por sindicatos que decidieron avanzar en un esquema propio de coordinación y posicionamiento político frente a la realidad económica y social.

En la convocatoria, los organizadores sostienen que el actual modelo económico profundiza la transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores hacia grupos económicos concentrados. Bajo ese diagnóstico, justifican la creación de un ámbito común para defender los intereses de los trabajadores y fortalecer la acción sindical en la provincia.

Durante el acto fundacional se expondrán los principales lineamientos que guiarán a la organización. Entre ellos aparecen conceptos vinculados al fortalecimiento del mercado interno, la protección de la industria y la mano de obra local, la generación de empleo formal, la defensa de la educación y la salud pública, el acceso a la vivienda y una distribución más equitativa de la riqueza.

Además, la nueva entidad buscará promover una mayor participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo económico y productivo de San Juan. En ese sentido, también plantea la necesidad de avanzar en una planificación de largo plazo para impulsar la producción y el empleo.

Los impulsores de la iniciativa remarcan que la defensa de los derechos laborales no debe limitarse únicamente a la resistencia frente a determinadas políticas económicas, sino que debe incluir la construcción de propuestas vinculadas al desarrollo productivo, el trabajo y la justicia social.

La puesta en marcha de esta intersindical se produce en un momento de fuerte debate dentro del movimiento obrero argentino respecto del rol de los sindicatos frente a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese contexto, la creación de un nuevo espacio provincial agrega un actor más a la discusión gremial y política de San Juan.

Con el acto previsto para este sábado, los sindicatos participantes buscarán mostrar capacidad de organización y enviar una señal de unidad frente a un escenario económico que consideran adverso. La expectativa estará puesta no solo en las organizaciones que integrarán formalmente la intersindical, sino también en el posicionamiento que adopte frente a los principales debates laborales y económicos que atraviesan la provincia y el país.

La conformación de esta estructura, además, abre interrogantes sobre el futuro vínculo con la CGT sanjuanina, ya que la nueva organización nace con identidad propia, agenda propia y una estrategia de representación que, por ahora, se desarrolla al margen de la central obrera tradicional.