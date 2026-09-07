Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial. En medio de la preocupación por la salud de la histórica conductora, su nieto y productor, Nacho Viale, habló sobre su evolución y llevó tranquilidad: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”.

La internación de la diva de 99 años se confirmó este lunes 7 de septiembre, después de que durante el fin de semana debiera ausentarse de su tradicional programa televisivo. Según el primer parte médico oficial, ingresó durante la mañana al centro de salud y permanecerá en una habitación común para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

La palabra de Viale llegó pocos minutos después de conocerse el comunicado del sanatorio. El productor no brindó mayores precisiones, pero destacó la evolución favorable de su abuela.

Qué dijo Marcela Tinayre

Marcela Tinayre también se refirió al estado de salud de su madre y explicó que la internación se realizó para mantenerla bajo control debido a la bronquitis que atraviesa.

“Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis, por salir tanto y tomar frío. Está re bien controlada y sin riesgos y su ánimo muy bueno. Todos sus chequeos dieron perfecto”, expresó Tinayre en declaraciones difundidas por Juan Etchegoyen en Nuevo día.

Además, señaló que Mirtha tiene una tos fuerte que le genera cansancio, pero aseguró que no presenta infecciones y estimó que podría recibir el alta en las próximas horas si continúa evolucionando favorablemente.

Qué dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei confirmó que Mirtha Legrand atraviesa un “cuadro respiratorio bronquial” y que continuará internada para completar estudios y seguir con el tratamiento indicado por los profesionales.

La institución también informó que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

La primera señal de alarma se había producido durante el fin de semana, cuando Legrand no pudo ponerse al frente de La noche de Mirtha. Su lugar fue ocupado por Juana Viale, quien explicó al comienzo del ciclo que su abuela estaba atravesando una gripe.

Por el momento, la conductora continúa bajo observación médica y acompañada por su familia, mientras se aguarda su evolución durante las próximas horas.