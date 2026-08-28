Tomás Berthet tiene 25 años, nació con espina bífida y utiliza silla de ruedas. A partir de las barreras que encontró a la hora de conocer personas y generar vínculos, decidió crear Linkup, considerada la primera aplicación de citas inclusiva del mundo y que, a pocas semanas de su lanzamiento, ya reunió a alrededor de 250 usuarios.

El joven, que estudia Marketing, buscó desarrollar un espacio que no estuviera dirigido exclusivamente a personas con discapacidad. Su objetivo fue crear una comunidad en la que puedan relacionarse personas con y sin discapacidad, además de usuarios con distintas neurodivergencias.

“La idea de Linkup nació justamente de una necesidad que veía muy de cerca: conocer personas, generar vínculos y encontrar espacios donde la discapacidad no fuera lo primero que definiera a alguien”, explicó Berthet.

Para desarrollar el proyecto, Tomás investigó y buscó personas que pudieran acompañarlo en la creación de la plataforma. También recurrió a herramientas de inteligencia artificial que lo ayudaron en tareas relacionadas con el diseño y la programación.

Una app pensada desde la accesibilidad

Antes de terminar Linkup, el joven realizó encuestas a personas con diferentes discapacidades para conocer cuáles eran las principales herramientas que necesitaban.

Así incorporó distintas opciones de accesibilidad al momento de configurar los perfiles, como lector de pantalla, texto grande y alto contraste.

La plataforma también permite que cada usuario indique qué condiciones necesita para concretar una cita. Entre las alternativas aparecen transporte cercano, baño adaptado, lengua de señas, espacios sin ruido, luz tenue, lugares con poca aglomeración, animales de servicio y actividades que puedan realizarse sentados.

La aplicación llegó a las tiendas digitales el 7 de agosto y desde entonces se sumaron cerca de 250 personas. Además, Berthet ya trabaja en nuevas actualizaciones.

Una comunidad para personas con y sin discapacidad

El creador destacó que entre los usuarios también encontró personas sin discapacidad, algo que considera fundamental para cumplir con la finalidad del proyecto.

“Mi objetivo es que Linkup ayude a cambiar una mirada. Que la discapacidad no sea una barrera para conocer a alguien, hacer amigos, enamorarse o simplemente compartir una experiencia”, sostuvo.

Tomás también utiliza la aplicación que creó, lo que le permite experimentar personalmente su funcionamiento y conocer las necesidades de quienes forman parte de la comunidad.

Linkup se encuentra disponible tanto para dispositivos Android como para iOS y busca consolidarse como un espacio donde la accesibilidad forme parte de la experiencia desde el primer momento.