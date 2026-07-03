Nació el primer cerdo modificado en Argentina para trasplantes de órganos humanos

La ciencia en Argentina alcanzó un nivel histórico con el nacimiento del primer cerdo genéticamente modificado para el xenotrasplante de órganos en América Latina. El proyecto fue desarrollado en conjunto por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM para enfrentar la escasez crítica de donantes. Según datos del INCUCAI, actualmente más de 7000 personas esperan un trasplante en el país, donde solo existen nueve donantes por cada millón de habitantes y se concretaron apenas 1000 procedimientos hasta junio de 2026.

El animal nacido es un clon que cuenta con tres genes desactivados, una técnica denominada triple knockout que solo se había documentado anteriormente en Estados Unidos y China. Esta edición genética es fundamental para que el sistema inmune humano no destruya de forma inmediata el órgano de origen animal. El procedimiento técnico fue de alta complejidad e incluyó la implantación quirúrgica de 120 embriones en una cerda receptora mediante métodos poco invasivos.

Dentro de la colaboración institucional, la UNSAM lideró la edición genética de las células, mientras que la UBA se encargó de la gestión integral desde la inseminación hasta el parto. Marcelo Acerbo, veterinario especialista de la UBA, detalló que "Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones".

El objetivo final de los investigadores es consolidar una línea genética de porcinos que funcionen como donantes aptos para humanos. El cerdo es el candidato ideal por su similitud fisiológica con las personas y su rápida capacidad de reproducción. La Organización Mundial de la Salud estima que solo se cubre el 10% de la demanda global de órganos, lo que otorga una relevancia especial a este avance científico.

Las próximas etapas del estudio prevén la incorporación de hasta siete genes adicionales, proceso conocido como knock-in, para perfeccionar la compatibilidad. Marcelo Acerbo explicó que "Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales".

El equipo de especialistas trabaja actualmente con dos cerdas preñadas y proyecta alcanzar cinco clones más para finales de junio. Si bien se requerirán varios años de investigación y validación regulatoria antes de realizar ensayos clínicos en personas, este logro posiciona a la Argentina en la vanguardia de la medicina regenerativa mundial.