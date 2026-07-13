Nación autorizó un adelanto de coparticipación para Córdoba de $400.000 millones

El Gobierno nacional autorizó este lunes un adelanto de coparticipación de hasta 400.000 millones de pesos para la provincia de Córdoba, en respuesta a un pedido realizado por la gestión del gobernador Martín Llaryora para hacer frente a dificultades financieras transitorias.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 584, publicado en el Boletín Oficial, y convierte a Córdoba en la decimosexta jurisdicción en acceder a este mecanismo de asistencia durante 2026.

Según se detalla en la norma, la solicitud fue presentada para atender compromisos presupuestarios y obligaciones vinculadas con la amortización de deuda, en un contexto de necesidades temporales de liquidez.

El decreto señala que este tipo de adelantos tiene como finalidad brindar una respuesta inmediata a las provincias cuando enfrentan problemas financieros de carácter transitorio, permitiéndoles sostener el funcionamiento de sus administraciones mientras regularizan su situación fiscal.

Cómo será el adelanto

Si bien el decreto fija un tope de hasta 400.000 millones de pesos, el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de devolución de Córdoba y el porcentaje de participación que la provincia tiene en el régimen de coparticipación federal.

La asistencia deberá ser reintegrada antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026.

Además, la operación tendrá una tasa de interés nominal anual del 15%, que comenzará a aplicarse desde el momento en que se efectúe el desembolso hasta su cancelación total.

El recupero de los fondos se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación que la provincia recibe del Tesoro Nacional.

Las provincias que ya recibieron asistencia

Con la incorporación de Córdoba, ya son 16 las provincias que recurrieron durante este año a los adelantos de coparticipación para afrontar compromisos financieros.

En abril, el Gobierno había autorizado este mecanismo para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Posteriormente, durante junio, se sumaron Santa Fe y Jujuy, mientras que Entre Ríos había sido incorporada al esquema en enero.

Aunque se trata de una herramienta utilizada desde hace años por distintas administraciones nacionales para asistir a las provincias, el Gobierno sostiene que busca establecer un sistema más ordenado y con límites definidos para este tipo de adelantos.

Continúa la caída de las transferencias discrecionales

La autorización para Córdoba se conoce en un contexto de fuerte reducción de las transferencias no automáticas a las provincias.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, durante junio esos giros totalizaron 48.300 millones de pesos, lo que representó una caída real interanual del 87,7% y el nivel más bajo registrado para ese mes desde 2005.

En tanto, durante el primer semestre de 2026 las transferencias discrecionales acumularon 639.589 millones de pesos, con una disminución real del 61,8% respecto del mismo período del año anterior, consolidando la política de ajuste del gasto público impulsada por la administración nacional.