El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso contempla un incremento del 24,4% para el área de Defensa y habilita operaciones de crédito por USD 3.500 millones destinadas a la incorporación de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión para la Armada Argentina.

La autorización, sin embargo, no significa que las adquisiciones estén aseguradas ni que ese dinero pueda ejecutarse inmediatamente. El artículo 42 del proyecto permite al Poder Ejecutivo negociar el financiamiento, pero la concreción dependerá de la aprobación del Presupuesto y de que se consigan los créditos necesarios.

De los USD 3.500 millones previstos, USD 2.300 millones corresponden a la compra de tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata. Los otros USD 1.200 millones serían destinados a dos fragatas multimisión para la Base Naval Puerto Belgrano.

En ambos casos, el proyecto establece un plazo mínimo de amortización de tres años. Fuentes del sector citadas por medios nacionales señalaron que se trata de objetivos de largo plazo y que las negociaciones podrían extenderse durante varios años.

El plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para recuperar capacidades militares. El mensaje que acompaña al Presupuesto establece la continuidad del reequipamiento del Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mediante el Fondo Nacional de la Defensa y el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino.

El Plan ARMA fue puesto en marcha en mayo y creó un mecanismo adicional de financiamiento. Entre otros puntos, dispone que el 10% de los recursos obtenidos por determinadas operaciones con bienes estatales se destine a Defensa y que, en el caso de activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, hasta el 70% pueda reinvertirse en el sistema militar.

El Presupuesto también contempla avanzar en la recuperación de capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, incorporar municiones para reservas estratégicas y continuar proyectos vinculados con vigilancia y tecnología satelital.

Entre las metas para 2027 figura además la incorporación de seis F-16, correspondientes al acuerdo por 24 aviones adquirido a Dinamarca, junto con obras de infraestructura necesarias para su operación.

Presti separó las compras militares del reclamo por Malvinas

El aumento proyectado para las Fuerzas Armadas coincide con un momento de mayor actividad diplomática argentina alrededor de las Islas Malvinas. Sin embargo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, rechazó vincular el reequipamiento con una eventual escalada militar.

“Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa, para nuestra protección y para brindar seguridad e integridad territorial”, sostuvo el funcionario. Luego remarcó que el reclamo argentino sobre las islas continuará por la “vía diplomática y vía pacífica”.

El proyecto presupuestario también asigna $6.384 millones a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur para sostener acciones diplomáticas en ámbitos bilaterales y multilaterales.

Ushuaia y Petrel, otros puntos de la estrategia

En paralelo al reequipamiento, el Gobierno prevé continuar con la infraestructura militar y logística en el extremo sur del país. Uno de los proyectos centrales es la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuyas primeras obras están previstas para enero de 2027.

El plan incluye un muelle principal de 580 metros con capacidad para recibir embarcaciones militares y civiles. También está prevista la ampliación de la pista de la Base Antártica Conjunta Petrel durante la próxima campaña de verano.

La administración nacional busca articular esas obras con el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y el apoyo logístico hacia la Antártida.

El paso inmediato, de todos modos, estará en el Congreso. La habilitación para negociar los USD 3.500 millones destinados a submarinos y fragatas dependerá de que el Poder Legislativo apruebe el Presupuesto 2027, mientras que la materialización de las compras quedará condicionada a la obtención del financiamiento.