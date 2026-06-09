Durante la gala de premiación del Concurso Periodistas Sanjuaninos 2026, organizado por el Gobierno de San Juan, en el hall de ingreso del Teatro del Bicentenario, DIARIO HUARPE mantuvo una charla cara a cara con el periodista Antonio Nacusi, reconocido profesional en el ámbito radial local.

Después de las distinciones a periodistas del HUARPE, Nacusi resaltó la presencia de varios profesionales jóvenes en el acto: “A mí me encanta venir a este tipo de celebraciones, me voy encontrando con nuevas generaciones, con las nuevas maneras de hacer periodismo. Me encanta la inquietud que hay, la forma tan revolucionaria de ejercer la comunicación. Por eso vengo, me pongo al costado y dejo que los protagonistas, en el caso de los premiados lo desfruten plenamente”.

Además, resaltó el rol que ocupa el periodista profesional en este tiempo, evocando el 7 de junio, Día del Periodista que fue celebrado en Argentina, el domingo pasado.

“No por tener un micrófono, un celular, una cámara o una compu ya te hace periodista. Ser periodista es una expresión muy rica. No es no más decir o hablar del tiempo, estás comunicando, pero no haciendo periodismo”, definió Nacusi.

Agregó que en tiempos de redes sociales intensas: “Nos dejamos llevar por ahí, por el ‘corre’, ‘ve’ y ‘dile’ y no tenemos capacidad para preguntar si algo es cierto o no es cierto, si es mentira, o qué hay”. Y destacó también, que debe cuidarse al protagonista de una historia por contar y a la vez, cuidar al público: “Hay una cuestión por entender, la persona que está leyendo, escuchando y viendo, también hay una familia que rodea al protagonista de una historia, que siente aplausos, criticas, cuestionamientos y del accionar mismo de ese personaje. Por eso, en mi caso, priorizo lo humano sobre el contenido”.

Por último, el periodista radial dio un mensaje a los jóvenes que se incorporan a la tarea profesional: “Mi mensaje es que laburen mañana, tarde y noche, pero tampoco descuiden a la familia, somos un numero al final en términos empresariales, pero me gustaría que los jóvenes escuchen más a los adultos”.