Una iniciativa para modificar el Código Penal ingresó al Congreso con el objetivo de establecer que los delitos sancionados con prisión perpetua no prescriban. El proyecto fue presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Virginia Gallardo y cuenta, entre otras firmas, con la de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

La propuesta, registrada como expediente 5323-D-2026, plantea una reforma parcial del Código Penal con tres ejes principales: eliminar la prescripción para los delitos que tienen prisión perpetua, modificar otros plazos de prescripción y aumentar las penas previstas para distintos delitos contra la integridad sexual.

Qué propone el proyecto

Uno de los principales cambios está dirigido a los delitos que actualmente contemplan la pena más grave del sistema penal. La iniciativa modifica el artículo 62 e incorpora un nuevo artículo 62 bis para establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de hechos sancionados con prisión perpetua.

Además, propone que tampoco prescriba la ejecución de una condena de este tipo mediante modificaciones a los artículos 65 e incorporación del 65 bis. Según los fundamentos, actualmente las penas perpetuas prescriben a los 20 años.

El texto también plantea extender de 12 a 15 años el plazo máximo de prescripción para los delitos castigados con prisión temporal. En el caso de los delitos sancionados únicamente con inhabilitación temporal, el plazo pasaría de uno a tres años.

Cambios en la prescripción

La reforma propone además reorganizar el artículo 67 del Código Penal, que contempla actualmente las causales de suspensión e interrupción de la prescripción.

Entre los cambios se incorporan como causales de suspensión el período de una suspensión del proceso a prueba y el tiempo durante el cual se cumplen condiciones acordadas en una conciliación o reparación integral del perjuicio.

A su vez, el proyecto suma la declaración de rebeldía y el pedido de extradición como causales de interrupción de la prescripción.

También busca aumentar las penas por abuso sexual

El tercer eje de la iniciativa apunta a los artículos 119 y 120 del Código Penal. La propuesta eleva los máximos de las penas para el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, además de ampliar las escalas para los casos agravados.

También incorpora al “apoyo designado judicialmente” como una figura agravante dentro del artículo 119, al equipararla con otros vínculos de confianza o autoridad sobre la víctima.

El proyecto, según sus fundamentos, busca establecer reglas más claras para la actuación de jueces y fiscales y reforzar la respuesta estatal frente a los delitos considerados de mayor gravedad.

La iniciativa ya fue girada a las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Además de Gallardo y Picón Martínez, lleva las firmas de legisladoras de La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas, Tucumán y otros bloques.