La diputada nacional Nancy Picón confirmó que los legisladores sanjuaninos que acompañan al gobernador Marcelo Orrego están a favor de suspender o eliminar las PASO. Además, adelantó que buscarán dictaminar el Presupuesto nacional para avanzar con su tratamiento durante la próxima semana o en los días posteriores, mientras negocian aspectos vinculados con los fondos para los colegios universitarios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la legisladora explicó que el proyecto presupuestario todavía tiene algunos puntos en discusión y que esperan alcanzar acuerdos para emitir dictamen. También se refirió al tratamiento de la reforma electoral en el Senado y al fortalecimiento del área de discapacidad.

San Juan acompaña la suspensión o eliminación de las PASO

Picón ratificó que la postura de los representantes sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego es acompañar los cambios sobre las elecciones primarias. Actualmente, el proyecto se encuentra en el Senado y deben esperar que regrese a la Cámara de Diputados, que es la de origen.

"Nosotros estamos a favor de que se suspendan o se eliminen las PASO", afirmó. Como argumento, señaló que hacer concurrir a la ciudadanía a votar en reiteradas oportunidades representa una molestia para las personas y también implica gastos para las provincias y la Nación.

La diputada sostuvo que detrás de cada convocatoria electoral existen recursos económicos destinados a su organización. Por ese motivo, confirmó que acompañan la iniciativa para suspender o eliminar las primarias.

Presupuesto: buscan dictaminar en los próximos días

En relación con el Presupuesto nacional, Picón indicó que la intención es emitir dictamen al día siguiente de sus declaraciones para poder tratarlo durante la semana próxima o en los días posteriores. Explicó que todavía están trabajando sobre algunos puntos importantes, principalmente los fondos destinados a los colegios universitarios.

"Logrando llegar a acuerdos en estos puntos, estaríamos en condiciones de dictaminar", señaló. Consultada sobre las negociaciones, aseguró que existe una buena recepción y que esperaban avanzar con ese tema.

Respecto de la obra pública, la legisladora sostuvo que, desde la gestión del actual presidente, se maneja en las provincias. También mencionó que el Presupuesto contempla fondos para la creación de un juzgado federal, aunque aclaró que eso es lo previsto en esa materia.

Picón explicó además que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo puede recibir modificaciones durante su tratamiento en el Congreso. "Hemos propuesto muchas modificaciones, así es que bueno, vamos a esperar", expresó al referirse a los cambios en la economía y su impacto sobre las previsiones presupuestarias.

Discapacidad: el aporte de San Juan al proyecto

Por último, Picón se refirió al fortalecimiento del área de discapacidad y confirmó que los legisladores ya votaron a favor de la iniciativa. En ese contexto, destacó la participación de la provincia durante la elaboración del proyecto.

"La provincia de San Juan fue la que más aportó al momento de la redacción de este tema", afirmó. También señaló que la propuesta recibió el acompañamiento de casi todo el pleno y que ya se encuentra en el Senado para continuar su tratamiento.

La diputada destacó que la iniciativa contempla plazos cortos para su aplicación y expresó que esperan que pueda convertirse en ley antes de que termine el año.