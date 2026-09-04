Nancy Picón, diputada nacional por San Juan, consideró positivo el anuncio de Javier Milei sobre Malvinas y destacó que el Gobierno busque convertir el reclamo de soberanía en una política de Estado. La legisladora también valoró la defensa de los recursos naturales y el llamado presidencial a las distintas fuerzas políticas para trabajar sobre la cuestión. Al mismo tiempo, planteó que será necesario conocer el proyecto cuando llegue al Congreso.

"El anuncio es muy positivo desde el punto de vista de que el Presidente toma la decisión de cuidar la soberanía, pero también los recursos naturales de nuestro país, que son tan importantes", sostuvo a DIARIO HUARPE al referirse a las medidas anunciadas.

La diputada sanjuanina también destacó la convocatoria a los diferentes sectores políticos. "Siendo Malvinas un tema transversal a todos los argentinos, es muy importante que exista un trabajo conjunto", afirmó.

Para Picón, además, el reclamo debe mantenerse dentro de los canales diplomáticos. "Es importante hacerlo desde el llamado a la paz y dejar en claro que esto será por las vías diplomáticas que corresponden", señaló.

De qué trata el proyecto de Milei

El Gobierno anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas sobre recursos naturales en las islas. La iniciativa también alcanzaría a proveedores, accionistas y directores involucrados.

El proyecto contempla, además, que las empresas involucradas puedan quedar inhabilitadas para operar o contratar en la Argentina, tanto con el sector público como con privados, y prevé la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia en determinados casos.

Sobre el contenido de la iniciativa, Picón pidió esperar el ingreso formal al Parlamento. "Vamos a ver, cuando ingrese el proyecto a la Cámara de Diputados, cuáles son los extremos del mismo", expresó.

Una política de Estado sobre Malvinas

La propuesta oficial también plantea crear un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar la política de seguridad entre la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendría además funciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.

Picón consideró especialmente relevante que la cuestión sea abordada desde una perspectiva estratégica. "Tomar este tema como una política de Estado necesaria y entender que hay que llevar adelante acciones concretas, la verdad es que es importante", sostuvo.

La legisladora también destacó el anuncio de una base naval integrada en Tierra del Fuego como parte de las medidas comunicadas por el Gobierno. "Que se establezca una base naval en un sector tan importante, donde confluyen dos océanos y se asegura el cuidado de los recursos, es relevante", afirmó.

Picón sostuvo finalmente que su posición definitiva dependerá del contenido que llegue al Congreso. "En principio, por lo que dijo el Presidente, es un anuncio muy oportuno. Veremos qué sucede cuando ingrese el proyecto y qué temas contiene", concluyó.