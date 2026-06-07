Con el descenso de las temperaturas y la llegada del invierno, la alimentación adquiere un rol central para mantener la salud y reforzar el sistema inmunológico. En ese contexto, el consumo de frutas se vuelve clave por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Entre las opciones más recomendadas para esta época del año aparecen la naranja, el kiwi y la mandarina. Estas frutas se destacan por su elevado contenido de vitamina C, un nutriente esencial que contribuye al correcto funcionamiento de las defensas del organismo.

La naranja es una de las frutas más consumidas durante el invierno. Su alto aporte de vitamina C la convierte en una aliada para prevenir enfermedades estacionales. Además, contiene fibra, antioxidantes y una gran cantidad de agua, lo que la hace ideal para incorporar a la dieta diaria.

El kiwi, por su parte, se caracteriza por tener incluso más vitamina C que algunos cítricos. A esto se suma su aporte de fibra, potasio y antioxidantes, nutrientes que ayudan a mantener una alimentación equilibrada y favorecen el buen funcionamiento del organismo.

En tanto, la mandarina comparte muchas de las propiedades de la naranja, con un importante contenido de vitamina C y antioxidantes. Su practicidad la convierte en una opción muy elegida, ya que es fácil de transportar y consumir en cualquier momento del día.

Más allá de estas frutas en particular, los especialistas recomiendan mantener un consumo regular de frutas durante todo el año. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales que ayudan a sostener una dieta equilibrada y a mejorar la calidad de vida.

En definitiva, la naranja, el kiwi y la mandarina se posicionan como tres opciones fundamentales para el invierno. Su incorporación diaria permite fortalecer el sistema inmunológico y afrontar mejor los meses más fríos del año.