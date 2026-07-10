El narcomenudeo sigue siendo una de las principales preocupaciones en los operativos antidrogas de San Juan. Según datos oficiales brindados a DIARIO HUARPE por el jefe del Departamento de Drogas Ilegales, comisario inspector Martín Oropel, durante el primer semestre de 2026 la Policía secuestró 22 kilos de marihuana, una cifra que equivale al 58% de todo lo incautado durante 2025.

“El crecimiento es real. Desde hace un tiempo a la fecha que, lamentablemente, este flagelo ha ido en crecimiento”, sostuvo Oropel al analizar el avance de la venta de drogas a pequeña escala en la provincia.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en todo 2025 se secuestraron 38 kilos de marihuana. En cambio, al 30 de junio de 2026 ya se contabilizaban 22 kilos. En términos de promedio mensual, la incautación pasó de 3,16 kilos por mes el año pasado a 3,66 kilos mensuales en lo que va de este año, lo que marca una suba aproximada del 15,8%.

El comportamiento fue distinto en el caso de la cocaína. Mientras que en 2025 se secuestraron 12 kilos, durante la primera mitad de 2026 la cifra llegó a 3 kilos. Oropel explicó que la comparación está atravesada por un operativo puntual realizado el año pasado.

“El año pasado hubo una serie de 18 allanamientos en forma simultánea donde se secuestró aproximadamente 5,5 kilos de cocaína. Eso fue lo que incrementó la cantidad comparado con lo que va este año”, indicó.

Detenidos y modalidad de venta

La cantidad de personas detenidas también muestra una diferencia respecto del año anterior. En todo 2025 hubo 36 detenidos vinculados a causas por drogas, mientras que hasta el 30 de junio de 2026 se registraban 11 personas puestas a disposición de la Justicia.

Sobre el perfil de los involucrados, Oropel aclaró que no existe una distinción marcada por género. “Hemos tenido personas detenidas, tanto masculinos como femeninos”, explicó.

El jefe policial señaló que la modalidad más común sigue siendo la venta barrial de pequeñas cantidades. “El modus operandi más común es el narcomenudeo. Se puede deber a múltiples factores: situación económica, tema social, tema de educación”, analizó.

Marihuana, cocaína y psicofármacos

Según Oropel, la marihuana es la droga que aparece con mayor frecuencia en los procedimientos cotidianos y en los controles de ruta, donde se trabaja con canes detectores.

En cambio, el jefe de Drogas Ilegales aseguró que no han tenido procedimientos vinculados a drogas sintéticas. “Sustancia de tipo sintética no nos ha tocado participar en ningún procedimiento, háblese de metanfetaminas, éxtasis”, afirmó.

Sí mencionó que en los operativos suele haber secuestro de psicofármacos, entre ellos clonazepam.

La línea para denunciar

Oropel destacó que una parte importante de las investigaciones surge a partir de información aportada por vecinos. Para eso, la fuerza cuenta con una línea gratuita y anónima destinada a recibir denuncias sobre puntos de venta.

“Tenemos un 0800-222-1102. Es totalmente anónimo. No se le pregunta a la persona ni datos de quién está llamando ni nada”, remarcó.

El comisario también pidió paciencia a la comunidad, ya que cada denuncia requiere una investigación previa junto a la Justicia Federal antes de avanzar con un allanamiento.

“Esto no es de un día para el otro. No es que nos pongan en conocimiento y nosotros mañana vamos a allanar. Lleva un proceso investigativo en concordancia con la unidad fiscal federal de San Juan”, concluyó.