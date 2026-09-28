La llegada de Alejandro Genest a la Justicia abrió dos vacantes dentro de la estructura del Partido Bloquista: la Secretaría del bloque en la Cámara de Diputados y el cargo de apoderado de la fuerza. Mientras la conducción comienza a analizar los reemplazos, Alfredo Nardi aparece como el nombre que pica en punta para ocupar ambos lugares.

Genest fue elegido por la Legislatura como camarista de la Cámara de Apelación de Paz Letrada, con 22 votos a favor, y dejó así sus funciones dentro de la estructura partidaria. Además de dirigente bloquista y abogado, hasta su designación judicial era el apoderado del partido para la conformación de alianzas electorales.

La sucesión tendrá una condición particular: desde la conducción del partido buscan mantener en la Secretaría del bloque un perfil vinculado al Derecho. Genest no solo tenía la función política de asistir al bloque que integran Luis Rueda, Federico Rizzo, Miguel Atampiz y Gustavo Deguer, sino que también aportaba sus conocimientos como abogado al trabajo legislativo.

En ese escenario comenzó a circular una serie de nombres, aunque Alfredo Nardi aparece como uno de los principales candidatos para ocupar los dos espacios que quedaron vacantes. La posibilidad reúne dos características que son valoradas dentro del armado: su perfil profesional como abogado y su cercanía con la conducción partidaria.

Nardi tiene además un recorrido dentro del bloquismo que se remonta a varios años. En 2021 fue elegido presidente del Cuerpo Técnico del partido, un espacio integrado por profesionales y que quedó vinculado a la conducción encabezada por Luis Rueda. En ese momento, Nardi planteó que el objetivo era aportar propuestas y generar nuevas ideas desde el espacio.

Su trayectoria política también tiene un capítulo en Capital. Fue concejal de ese departamento hasta 2023 y durante su paso por el Concejo Deliberante integró el bloque oficialista del entonces intendente Emilio Baistrocchi. Además, en 2023 buscó competir por la intendencia de Capital desde el Partido Bloquista.

El vínculo político con Rueda tampoco es nuevo. DIARIO HUARPE ya había señalado a Nardi como un dirigente del riñón político del actual presidente bloquista y como uno de los referentes que buscaban ganar protagonismo dentro del partido.

Ahora, con la salida de Genest, ese perfil vuelve a posicionarlo dentro de la discusión interna. La definición no solo determinará quién acompañará desde la Secretaría al bloque de cuatro diputados, sino también quién asumirá la representación jurídica del partido en una etapa en la que el bloquismo ya comenzó a discutir su estrategia electoral y las reformas al sistema de votación provincial.

Por el momento, Nardi aparece como el nombre que reúne las condiciones que busca la conducción para cubrir las funciones que dejó Genest, aunque la definición formal de ambos cargos todavía queda en manos de la estructura partidaria.