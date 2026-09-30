Una interrupción del suministro eléctrico se registró este miércoles en la provincia de San Juan, minutos antes de las 15, según informó Naturgy. La empresa señaló que la situación se debió a cuestiones ajenas a su gestión y que las causas serán materia de investigación.

A través de un comunicado, la distribuidora informó que el suministro se encontraba en proceso de restablecimiento de manera progresiva. Además, indicó que mantendría informados a sus clientes mediante sus canales de atención.

El comunicado de Naturgy

“En el día de hoy -por este miércoles-, minutos antes de las 15hs, se ha registrado una interrupción del suministro de energía eléctrica en la provincia de San Juan”, informó la empresa. Según el comunicado, el episodio se produjo por cuestiones ajenas a la gestión de Naturgy.

La compañía agregó que esas circunstancias serán investigadas para determinar lo ocurrido. Hasta el momento, Naturgy no brindó en el comunicado mayores precisiones sobre el origen de la interrupción.

Restablecimiento progresivo

Mientras avanzaba la jornada, la empresa informó que el suministro comenzaba a recuperarse de manera progresiva. De esta manera, el servicio eléctrico inició un proceso de normalización en los sectores afectados.

Naturgy señaló que continuará comunicando las novedades a sus clientes. “Mantendremos informados a nuestros clientes a través de nuestros canales de atención”, indicó la distribuidora.

El corte se produjo durante la tarde de este miércoles y alcanzó a distintos sectores de la provincia. La información disponible al momento del comunicado de la empresa no precisaba una causa concreta, por lo que el origen de la interrupción quedó sujeto a investigación.