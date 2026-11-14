El temporal de lluvia y granizo que afectó durante la noche de este viernes al departamento Sarmiento provocó daños en la red de distribución eléctrica y dejó sin suministro de energía a sectores de Media Agua. Personal de la empresa distribuidora trabaja en la zona para reparar las instalaciones y restablecer el servicio.

Según informaron desde Naturgy, las precipitaciones y la caída de granizo afectaron parte de la infraestructura eléctrica, lo que generó interrupciones en el suministro. Los operarios se encuentran realizando las tareas necesarias para solucionar los inconvenientes, aunque no se precisó un horario para la normalización del servicio.

La situación se produjo en medio de un fuerte temporal que alcanzó distintos sectores de San Juan, con lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo.

Advirtieron sobre los riesgos eléctricos tras la tormenta

Ante las condiciones climáticas y los daños registrados, la empresa pidió a los vecinos extremar las precauciones y evitar acercarse a instalaciones que pudieran haber sido afectadas.

Entre las principales recomendaciones, solicitaron no manipular cables caídos ni aproximarse a postes o transformadores dañados. También advirtieron que no se debe caminar por zonas inundadas, debido a que el agua podría estar electrificada o esconder cables desprendidos.

En caso de detectar una situación de peligro eléctrico, indicaron que los vecinos deben mantenerse alejados y comunicarse al 0800-666-3637, sin intentar resolver el problema por cuenta propia.