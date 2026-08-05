Naturgy alertó por fuertes vientos en Calingasta e Iglesia y pidió prevención

Ante el pronóstico de vientos intensos para las próximas horas, Naturgy emitió una alerta preventiva para los departamentos Calingasta e Iglesia y difundió una serie de recomendaciones destinadas a evitar accidentes y reducir situaciones de riesgo durante el temporal.

Desde la empresa remarcaron la importancia de tomar medidas de precaución dentro y fuera del hogar, especialmente ante la posibilidad de ráfagas que puedan afectar instalaciones eléctricas, estructuras o espacios abiertos.

Recomendaciones para evitar riesgos

Entre las principales sugerencias, Naturgy indicó la necesidad de mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan generar inconvenientes dentro de las viviendas.

Además, recomendaron evitar salir a la calle si no es necesario, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del viento.

La empresa también aconsejó mantener desconectados aquellos artefactos eléctricos que no estén en uso, como medida preventiva ante posibles variaciones o inconvenientes en el suministro.

Precauciones con cables y estructuras afectadas

Ante la posibilidad de daños provocados por el temporal, Naturgy recordó que no se deben manipular cables caídos, ni acercarse a postes o transformadores que puedan haber sido afectados por las condiciones climáticas.

Asimismo, pidió evitar encender fuego en espacios abiertos, debido a que las ráfagas pueden favorecer la propagación de incendios y dificultar su control.

Canal de atención ante emergencias

La empresa recordó que, ante cualquier situación de urgencia o emergencia relacionada con el servicio eléctrico, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800 666 3637.

Desde Naturgy destacaron que mantenerse informado y aplicar medidas preventivas permite disminuir riesgos y atravesar de manera más segura los episodios de viento intenso previstos para la zona cordillerana de San Juan.