Luego de los severos daños provocados en la infraestructura por las lluvias de ayer y esta madrugada, un operativo especial con 15 cuadrillas y equipos pesados permitió normalizar el suministro a todos los usuarios del departamento.

El suministro eléctrico en el departamento Valle Fértil quedó completamente restablecido luego de las intensas tormentas registradas durante la jornada de ayer y la madrugada de este sábado 14 de noviembre, que habían ocasionado serios daños en la infraestructura energética de la zona.

Según informó Naturgy San Juan, las tareas de reparación finalizaron alrededor de las 15:30 horas de hoy, momento a partir del cual se inició la normalización progresiva de la red. Desde la distribuidora confirmaron que actualmente no se registran usuarios sin servicio a raíz de esta contingencia climática.

El despliegue técnico en terreno

Desde el inicio del temporal, la compañía activó sus planes de contingencia y mantuvo un monitoreo permanente desde su Centro de Control. Para acelerar la respuesta en terreno, se coordinó el trabajo de cuadrillas locales junto a personal especializado trasladado desde la Ciudad de San Juan.

El operativo especial desplegado en el departamento incluyó: 8 cuadrillas livianas de personal contratista; 4 unidades de equipo pesado; 3 equipos adicionales de personal propio de la empresa; 3 grupos generadores instalados de emergencia para abastecer instalaciones y servicios críticos mientras avanzaban los arreglos.

Trabajo articulado y agradecimiento

Desde la empresa destacaron especialmente la colaboración de los equipos municipales de Valle Fértil, cuya intervención resultó clave para facilitar el acceso de las maquinarias y operarios a las zonas más afectadas por el agua y el barro.

Finalmente, Naturgy subrayó el compromiso del personal técnico que participó del despliegue y agradeció la comprensión de los vecinos durante la emergencia, reafirmando su compromiso para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en toda la provincia.