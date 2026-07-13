Con la llegada de las vacaciones de invierno, Naturgy San Juan lanzó una campaña destinada a promover el uso responsable y eficiente de la electricidad en los hogares. La iniciativa busca acompañar a las familias sanjuaninas con recomendaciones sencillas que permitan reducir el consumo energético, cuidar el ambiente y optimizar la economía doméstica sin resignar confort.

La propuesta incorpora como protagonista a "Lumi", una simpática lamparita que, a través de contenidos en redes sociales, enseña de manera didáctica cómo utilizar la energía de forma inteligente dentro del hogar.

Consejos para ahorrar energía

Entre las principales recomendaciones, la empresa destaca la importancia de apagar las luces de los ambientes que no estén siendo utilizados y aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día, una de las formas más simples y efectivas de disminuir el consumo eléctrico.

Otro aspecto fundamental es la seguridad. Naturgy recuerda que los enchufes y conexiones deben ser manipulados únicamente por adultos, evitando que los niños tengan contacto con las instalaciones eléctricas.

En cuanto a la climatización, aconseja ventilar los ambientes entre cinco y diez minutos diarios. De esta manera se renueva el aire sin enfriar excesivamente la vivienda, favoreciendo un mejor rendimiento de los equipos eléctricos de calefacción.

Uso eficiente en la cocina

Las vacaciones también son una oportunidad para compartir más tiempo en familia y cocinar en casa. Por eso, la distribuidora recomienda utilizar el horno eléctrico de manera eficiente, evitando abrir la puerta repetidamente durante la cocción para no perder calor y aprovechando el calor residual apagando el equipo unos minutos antes de finalizar la preparación.

Desde la empresa remarcaron que incorporar estos hábitos cotidianos contribuye no solo a reducir el consumo eléctrico, sino también a generar un impacto positivo en el cuidado del ambiente y en el ahorro económico de cada hogar.

Para conocer más recomendaciones sobre eficiencia energética, seguridad eléctrica y el servicio que presta la distribuidora, los usuarios pueden consultar la información disponible en el sitio oficial de Naturgy San Juan.