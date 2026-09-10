Los hogares de San Juan que hayan acumulado entre dos y cuatro facturas de electricidad impagas durante el invierno de 2026 podrán acceder a un plan especial para regularizar la deuda. La medida permite pagar en cuotas, con una reducción del 50% en la tasa de financiación y sin los recargos generados por la demora.

La disposición fue establecida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y alcanza a los usuarios residenciales de la categoría “Pequeñas Demandas Uso Residencial”. Un punto importante es que el beneficio está disponible para los hogares independientemente de que reciban o no subsidios nacionales para el servicio eléctrico.

El nuevo esquema permite cancelar la deuda en hasta cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En determinados casos, el plazo será mayor: los hogares ubicados en departamentos alejados y que no cuentan con gas natural por red podrán acceder a planes de hasta seis cuotas.

Además, la medida contempla una reducción del 50% en la tasa de financiación vinculada a la del Banco de la Nación Argentina. Esto significa que el usuario deberá afrontar un costo financiero menor al que tendría con la tasa de referencia completa.

Otro beneficio es que se condonan los punitorios correspondientes a la mora de las facturas incluidas en el plan. De esta manera, quienes tengan una deuda acumulada podrán acceder a una alternativa para ponerse al día con condiciones más favorables.

El plazo para adherirse al beneficio

Los planes especiales podrán solicitarse hasta el 1 de diciembre de 2026. Para acceder, las facturas pendientes deben corresponder a consumos de electricidad realizados durante el invierno de este año y el suministro debe registrar entre dos y cuatro facturas impagas.

La medida fue anunciada ante el aumento que tuvieron las facturas durante los meses más fríos. Desde el EPRE señalaron que el incremento de los consumos se combinó con la reducción de subsidios nacionales y con mayores costos de generación y transporte de la electricidad.

El impacto de esas subas es especialmente importante en los departamentos alejados y en aquellos sectores que no cuentan con gas natural por red, donde la electricidad tiene un mayor peso en el consumo de los hogares durante el invierno.

Qué pasa con quienes tienen Tarifa Social

El nuevo plan se suma a otras medidas que ya estaban vigentes. Entre ellas se encuentra el esquema destinado a los beneficiarios de la Tarifa Social Provincial, que permite acceder a planes de hasta 12 cuotas a tasa cero.

Por otra parte, la Provincia mantiene congelados los costos provinciales aplicados a los consumos de electricidad correspondientes al invierno.

Todas estas medidas son financiadas mediante el Fondo de Contención Tarifaria de San Juan, creado para atender situaciones de impacto extraordinario sobre las tarifas.

El EPRE también mantiene el control sobre las facturas emitidas por las empresas distribuidoras. El organismo analiza reclamos, verifica los consumos registrados, controla el funcionamiento de los medidores y revisa que las facturas incorporen correctamente los consumos, las tarifas, los subsidios, impuestos, tasas y contribuciones.