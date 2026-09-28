Después de la victoria 2-0 ante Belgrano de Sarmiento, Elías Oballes habló sobre la clasificación de Sportivo Desamparados a la segunda ronda del Torneo Regional. El defensor destacó que el equipo necesitaba sacar “esas ganas de ganar” y sumar un plus de garra.

“Acá teníamos que sacar esas ganas de ganar, de los ganos por la gente y por cómo se debe”, expresó Oballes después del triunfo del Puyutano. El defensor remarcó la alegría del plantel luego de conseguir el resultado que necesitaban.

El plus que buscaba el equipo

Oballes también destacó la importancia que tuvo la victoria para Sportivo y aseguró que el equipo sabe que juega bien al fútbol. En ese sentido, señaló que necesitaban encontrar ese “plus” que les estaba faltando.

“Sumó muchísimo, sumó muchísimo”, afirmó el defensor al referirse al triunfo. Además, explicó que el equipo pudo “pulir esas cosas” y mejorar a partir de la garra que necesitaban mostrar.

Empezar ganando para manejar el partido

El defensor también valoró la importancia de que Sportivo pudiera ponerse en ventaja durante el encuentro. Para Oballes, comenzar ganando permitió cambiar el “chip” y jugar con mayor tranquilidad.

“Empezar ganando siempre para tener la ventaja y poder jugar un poquito mejor por ahí”, explicó. También señaló que el equipo comenzó jugando mejor después de marcar el primer gol y que luego tuvo que pulir algunos aspectos.

Ahora, a recuperar la punta

Con la clasificación asegurada, Oballes ya puso el foco en el próximo compromiso de Sportivo Desamparados en el fútbol local. El defensor remarcó que el miércoles tendrán un partido importante para recuperar la punta.

“Ahora esta noche a descansar y mañana volver a trabajar para tratar de mantenernos primero y poder salir punteros en la tabla general”, sostuvo Oballes. El Puyutano buscará así continuar trabajando después de una victoria que le permitió avanzar a la segunda ronda del Torneo Regional.