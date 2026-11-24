Los femicidios de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa volvieron a poner en discusión las políticas de prevención de la violencia de género y la respuesta de los organismos estatales. En ese contexto, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades reclamó al Gobierno provincial acciones concretas, presupuesto y una mayor articulación entre los poderes del Estado.

Laura Vera, referente de Amas de Casa del País e integrante del Consejo, dialogó con DIARIO HUARPE y cuestionó la falta de respuestas a las recomendaciones que vienen presentando desde el organismo. “Algo que nos estremeció fueron los tres femicidios ocurridos en menos de dos meses”, expresó. “Necesitamos respuestas y seguimiento”, agregó.

La dirigente recordó que, en el caso de Gemma Álvarez, existía una denuncia que había sido reafirmada durante casi un mes antes del asesinato. También señaló que durante el año se registraron diez intentos de femicidio que, según indicó, no tuvieron suficiente visibilización.

Pedidos de estadísticas y respuestas a los ministerios

Vera explicó que el Consejo solicitó al Ministerio de Familia información específica sobre las acciones realizadas y la articulación entre las distintas áreas del Estado. Sin embargo, aseguró que no obtuvieron respuestas a los pedidos presentados.

“En salud, muy preocupados por el aumento de las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y de la no implementación de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) hemos presentado pedidos y recomendaciones que no hemos obtenido respuesta”, afirmó. También mencionó los planteos realizados ante Educación por el programa Educar en Igualdad, además de las solicitudes vinculadas con presupuesto y estadísticas al Ministerio de Familia.

La referente confirmó que presentaron notas y recomendaciones ante las carteras de Familia, Educación, Salud y Seguridad. Según sostuvo, tampoco consiguieron avanzar en reuniones que permitan coordinar acciones concretas para abordar la problemática.

El pedido urgente al gobernador

La integrante del Consejo indicó que también solicitaron una audiencia con el gobernador para plantear la situación y reclamar el cumplimiento de la normativa provincial. El objetivo es que el organismo pueda participar de manera efectiva en las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género.

“Al gobernador también le hemos pedido que nos reciba como parte de un Consejo que, como decía al principio, está estipulado por ley y que debe tener una articulación y hasta hoy no la tiene”, manifestó Vera. La dirigente consideró que la falta de respuestas institucionales impide avanzar en las recomendaciones presentadas.

La ley que establece el funcionamiento del Consejo

Vera recordó que el Consejo está contemplado en la Ley Provincial 1317, sancionada en 2015, y que debe estar integrado por organizaciones de la sociedad civil y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, remarcó que la normativa establece la necesidad de contar con un presupuesto específico para abordar la violencia de género.

“En este último tiempo desde el Consejo hemos venido trabajando arduamente en distintas recomendaciones, viendo la problemática que se agudiza a nivel nacional y también en nuestra provincia”, explicó. También señaló que, aunque hubo participaciones de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia y de la Dirección de la Mujer, todavía no consiguieron una articulación con respuestas concretas.