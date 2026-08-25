El consultor libertario Fernando Cerimedo —actualmente detenido en Bolivia y acusado de ordenar el intento de asesinato de su pareja embarazada— logró desembarcar en el millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía.

La incursión se concretó a través de la empresa Sanabria SRL, radicada en Puerto General San Martín (a 35 kilómetros de Rosario), mediante una habilitación exprés y un trámite que contó con el visto bueno del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a través de la Agencia de Puertos y Vías Navegables.

Reconversión y el rol de Surlibre Inversiones

La firma funcionaba originalmente como una guardería náutica, pero se reconvirtió estratégicamente para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador, destacándose en la provisión de diésel para remolcadores de barcazas, un negocio sumamente lucrativo que se cobra en dólares y está altamente concentrado.

Según registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 la firma Surlibre Inversiones —vinculada a Cerimedo— ingresó como socia al quedarse con el 30% de la compañía (150 cuotas sociales cedidas por Sergio Ezequiel Amarilla e Iván Alberto Sanabria).

Tras este movimiento societario, y con Amarilla y Sanabria designados como gerentes conjuntos, la empresa consiguió las autorizaciones nacionales en tiempo récord. Empresarios del sector agroexportador remarcaron que acceder a este mercado monopólico es prácticamente imposible sin contactos al más alto nivel político, requiriendo fuertes inversiones iniciales y la luz verde de Prefectura y Nación.

La mano libertaria

El trámite contó con el aval de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor (quien asumió en mayo de 2024 en reemplazo de Pablo Piccirilli), dependencia que responde directamente a Luis Caputo.

Mientras desde el sector portuario sorprendió la velocidad de los permisos nacionales —a contramano de la Municipalidad de Puerto General San Martín, que aseguró tener documentación pendiente y desconocer el vínculo de Cerimedo—, el hecho reaviva las contradicciones oficiales.

Cabe recordar que, pese a las declaraciones del presidente Javier Milei asegurando no ver a Cerimedo desde 2023, se revelaron al menos 12 visitas del consultor a la Casa Rosada durante 2024.

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor.

Origen de los fondos y la investigación en Bolivia

Este millonario negocio en el Gran Rosario se suma a la expansión de empresas de inversión, tecnología y energía que Cerimedo emprendió tras el triunfo de La Libertad Avanza. El origen de estos fondos forma parte nodal de la investigación judicial abierta en Bolivia, donde la fiscalía secuestró efectivo y detectó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios.

Si bien uno de los abogados defensores intentó justificar los ingresos alegando un supuesto financiamiento de la CAF para una consultoría al gobierno de Rodrigo Paz, el organismo regional lo desmintió tajantemente.

Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia.

No obstante, curiosamente en marzo de 2025 la CAF aprobó un crédito de 150 millones de dólares para infraestructura y logística en el Gran Rosario. La participación de Cerimedo en el polo agroexportador deja en evidencia la verdadera dimensión de su influencia en los resortes clave del poder económico nacional.





Fuente: LPO.