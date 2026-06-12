El ex mediocampista de San Lorenzo Néstor Ortigoza fue imputado por ejercer presunta violencia de género contra su ex mujer Lucila Cassiau, en el caso iniciado en 2024, mientras que deberá declarar en agosto.

De acuerdo al fallo, la fiscal acusó al ex futbolista por los delitos de "lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género" en perjuicio de la víctima.

El ex jugador de la selección paraguaya prestará declaración indagatoria el miércoles 5 de agosto a las 10 en la sede fiscal (en los términos de los artículos 308, 309 y concordantes del Código Procesal Penal y artículo 5 de la ley 13.811).

La fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, consignó en el escrito haber hallado "motivos bastantes para sospechar" que Ortigoza incurrió en "la comisión de los hechos".

Roberto Herrera, abogado de Cassiau, sostuvo que su clienta se encuentra "tranquila" tras la decisión judicial, al tiempo que permanece vigente una restricción de acercamiento contra Ortigoza, quien no podrá apelar el fallo.

"Cinco veces pedí que lo indaguen, hasta pedí la recusación de la fiscal porque no se movían", afirmó Herrea, quien señaló que "pedirá la detención en la indagatoria".

El denunciante en primera instancia había sido Ortigoza, por violencia contra sus hijos y posesión de armas, aunque la causa dio un vuelco cuando Cassiau publicó dos videos en sus redes sociales en los que la agredía verbalmente y golpeaba.