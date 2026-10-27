El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció este martes 27 de octubre un supuesto intento de fraude durante las elecciones legislativas, en una jornada marcada por una participación récord y una fuerte disputa política. El mandatario acusó a tres dirigentes de un partido de mayoría árabe de intentar alterar los resultados y convocó a sus seguidores a concurrir masivamente a las urnas.

La denuncia surgió después de que las autoridades policiales detuvieran a tres personas en el sur del país, presuntamente vinculadas con un intento de soborno electoral. Según Netanyahu, los sospechosos llevaban sobres con dinero que podrían haber sido utilizados para influir en la votación.

Sin embargo, la Comisión Electoral Central aclaró que las detenciones ocurrieron cerca de los domicilios de los involucrados, antes de que llegaran a los centros de votación. Además, señaló que se trata de un caso aislado que permanece bajo investigación.

A través de sus redes sociales, el primer ministro llamó a los simpatizantes de su partido Likud a movilizarse. "Votantes de derechas, queridos votantes del Likud, ante los intentos de socavar la integridad de las elecciones, debemos salir a votar en masa", expresó.

La acusación generó cuestionamientos desde la oposición, que manifestó preocupación por las declaraciones del mandatario durante el desarrollo de los comicios. Desde el entorno de Netanyahu rechazaron que sus expresiones buscaran poner en duda la legitimidad del proceso electoral.

Participación récord en las elecciones de Israel

La votación representa la primera elección legislativa desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y se desarrolla en un contexto de fuerte división política.

De acuerdo con la Comisión Electoral Central, hasta las 14 horas locales habían votado aproximadamente 3,29 millones de ciudadanos, equivalentes al 44,9% del padrón electoral. Se trata del porcentaje más alto registrado para ese horario desde 1973, cuando comenzaron a recopilarse estas estadísticas.

En total, más de siete millones de israelíes están habilitados para votar. Además, decenas de miles de ciudadanos que residen en el exterior regresaron al país para participar de la elección.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 22 horas locales. Una vez finalizada la jornada, los principales medios israelíes difundirán las primeras proyecciones, mientras que el escrutinio oficial podría extenderse durante varios días.

Una elección marcada por la disputa entre Netanyahu y Eisenkot

La principal competencia electoral enfrenta al bloque encabezado por Netanyahu, integrado por sectores de derecha, extrema derecha y partidos ultraortodoxos, con la alianza opositora liderada por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las encuestas previas mostraban una disputa ajustada entre ambos espacios. Para formar gobierno, cualquiera de las coaliciones deberá reunir al menos 61 de los 120 escaños que integran la Knesset, el Parlamento israelí.

En este escenario, los partidos de mayoría árabe podrían desempeñar un papel relevante en las negociaciones posteriores. Mansour Abbas, dirigente de Ra'am, aseguró que la participación de su comunidad podría resultar decisiva.

Por su parte, Eisenkot centró su campaña en la necesidad de reconstruir la unidad nacional y revisar las fallas de seguridad que permitieron los ataques de Hamas de octubre de 2023.

El dirigente opositor también propuso crear una comisión de investigación independiente para determinar las responsabilidades políticas y militares relacionadas con esos acontecimientos.

Incidentes y denuncias durante la votación

Además de las detenciones denunciadas por Netanyahu, se registraron otros episodios durante la jornada electoral.

En Tel Aviv, la Policía arrestó a un hombre que portaba un cuchillo y que se habría acercado de manera amenazante al dirigente opositor Yair Golan.

Por otra parte, el partido Yashar, encabezado por Eisenkot, presentó una denuncia por nueve presuntas irregularidades relacionadas con boletas faltantes, dañadas o colocadas incorrectamente en distintos centros de votación.

No obstante, las autoridades electorales señalaron que la cantidad de denuncias recibidas hasta ese momento era considerablemente menor que la registrada en elecciones anteriores.

Los comicios se desarrollan, además, bajo el impacto político y social de la guerra en Gaza, las tensiones regionales y los cuestionamientos internacionales a las políticas del Gobierno israelí.

Con el cierre de las urnas previsto para este martes, Israel aguarda los primeros resultados de una elección que determinará la futura composición parlamentaria y abrirá una nueva etapa de negociaciones para la formación del próximo gobierno.