En un escenario de incertidumbre climática, la gestión del agua en San Juan enfrenta un desafío logístico y técnico de cara al próximo ciclo. En diálogo con DIARIO HUARPE, David Devia, titular de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables de la provincia, explicó las razones por las cuales el esperado pronóstico de escurrimiento para el período 2026-2027 podría sufrir un leve retraso respecto a los cronogramas habituales. El funcionario fundamentó esta posibilidad en un cambio en el comportamiento de las precipitaciones níveas en la alta montaña, vinculadas directamente con la manifestación del fenómeno de "El Niño" de carácter tardío.

Técnicamente, el año hídrico en la región concluye el 30 de septiembre para dar inicio al nuevo ciclo el 1 de octubre. Bajo condiciones normales, el pico máximo de nevadas en la cordillera suele registrarse durante la primera quincena de septiembre. Es en ese momento cuando los equipos técnicos realizan las mediciones de campo para obtener datos precisos sobre la acumulación y, fundamentalmente, la densidad de la nieve. Sin embargo, los modelos meteorológicos actuales, validados por expertos y organismos internacionales, indican que las nevadas más importantes podrían ocurrir recién a fines de septiembre o incluso durante los primeros días de octubre.

Esta alteración en el calendario natural impacta directamente en la elaboración del informe final. Según explicó Devia, realizar el muestreo de forma prematura implicaría obtener una medición incompleta si continúa nevando posteriormente. Por el contrario, si se espera demasiado, parte de la nieve comienza a fusionarse por el aumento de la temperatura, lo que genera datos de densidad engañosos que afectarían la precisión del pronóstico. Por esta razón, el secretario estimó que la presentación del informe definitivo podría estirarse unos 15 días después de lo previsto tradicionalmente, para asegurar que el pico de acumulación sea capturado correctamente.

El factor de "El Niño tardío"

La principal causa técnica de este corrimiento temporal es la configuración de un "Niño tardío". Devia señaló que esta situación ha sido advertida por diversos especialistas nacionales e internacionales, indicando que el impacto de este fenómeno no seguirá los patrones clásicos de años anteriores. Mientras que en otros ciclos las precipitaciones más intensas comenzaban a manifestarse en diciembre o enero, para este período se prevé que el núcleo de la actividad climática se desplace hacia la etapa final del verano.

De acuerdo con el funcionario, las proyecciones indican que, durante el periodo estival, específicamente en febrero y posiblemente hasta marzo, se producirán precipitaciones de lluvia muy intensas en la región. Esta condición de "Niño tardío" no solo afecta el momento de las nevadas en cordillera, sino que también obliga a mantener activas las alarmas y los mecanismos de prevención ante posibles eventos climáticos extremos (lluvias intensas) durante el primer trimestre del próximo año.

Monitoreo permanente y prepronósticos

Ante la posibilidad del retraso, la Secretaría ha diseñado una estrategia de trabajo basada en el seguimiento continuo de la situación. "Vamos a ir haciendo un seguimiento y avances en la información permanente para que no quede descolocado", afirmó Devia. Esto implica que, antes de contar con el documento definitivo, se irán elaborando "prepronósticos" o etapas previas de información basadas en los datos que se vayan recolectando en tiempo real.

Para este objetivo, San Juan cuenta con tecnología distribuida en el territorio provincial. El Departamento de Hidráulica ha instalado cámaras de acceso público en puntos estratégicos de la cordillera, lo que permite verificar visualmente y de forma inmediata si hay ocurrencia de nevadas en zonas clave.

Cooperación técnica y federal

La gestión de estos pronósticos no es un esfuerzo aislado. Devia destacó la estrecha colaboración con el Consejo Hídrico Federal (CoHiFe), una mesa colectiva integrada por todas las provincias donde se discute la política hídrica nacional. Mientras que a nivel local, el trabajo se realiza de manera coordinada con científicos de la Universidad Nacional de San Juan, mencionando la participación de expertos como Oscar Dölling, Germán Poblete y Silvio Pastore. Asimismo, se ha integrado a la Secretaría de Ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático, lo que permite una visión multidisciplinaria para enfrentar los desafíos que impone la naturaleza.

"El definitivo saldrá cuando la naturaleza lo diga", concluyó Devia, subrayando que la prioridad es la precisión técnica sobre la rigidez del calendario.