Neville contra Cuti y Lisandro: "Deberían abrazar a Messi cada minuto"

La clasificación de la Selección Argentina al partido decisivo de la Copa del Mundo 2026 reabrió el debate en territorio británico. Gary Neville recogió el guante frente a los comentarios que Cristian Romero y Lisandro Martínez realizaron tras el triunfo 2-1 en las semifinales.

El exlateral derecho de la selección inglesa reiteró sus cuestionamientos a la última línea de la Albiceleste a través de Sky Sports. "Yo dije que regalan goles. Han recibido seis goles, por cierto, en cuatro partidos de las fases eliminatorias. Si no tuvieran a Lionel Messi en ataque… esos dos deberían ir a abrazarlo cada minuto de cada día porque, siendo justos, él tuvo que sacarlos del pozo cuando recibieron dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra", argumentó el actual analista deportivo.

Neville intentó matizar sus dichos anteriores, aunque sin retroceder en su diagnóstico sobre el rendimiento defensivo. "Han recibido seis goles en las fases eliminatorias. Pero también dije que son increíbles, y esas fueron exactamente mis palabras, y que son una fuerza de la naturaleza por la forma en que salen a intentar ganar los partidos para su país. Pasan de lo sublime a lo ridículo", consideró.

El exfutbolista utilizó estadísticas de la Premier League para respaldar su postura, apuntando directamente a la trayectoria reciente del central cordobés. "Quiero decir, Romero jugó el año pasado en un equipo que casi desciende de la Premier League y recibió 65 goles. Así que creo que sé de lo que hablo cuando analizo a un jugador. Es muy talentoso, al igual que Lisandro Martínez, pero cometen errores. Muchos errores. Y han recibido goles. Pero son una fuerza de la naturaleza. Tienen unas personalidades increíbles. Van a ganar cada pelota aérea en el área rival y, a veces, también en la propia", detalló.

Para finalizar, el británico remarcó la dependencia del equipo respecto de su capitán de cara a las instancias decisivas de la competencia internacional. "Ha ganado una Copa del Mundo y tiene logros increíbles, pero sin Lionel Messi anoche, y sin Lionel Messi en los dos últimos torneos… bueno, deberíamos estar hablando de él, porque es absolutamente extraordinario. Lo que vimos anoche fue una auténtica genialidad", conclúyo.

La controversia se había encendido en la zona mixta luego de la semifinal, donde los futbolistas argentinos expresaron su malestar por los análisis previos de la prensa inglesa. "Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices", manifestó Romero en declaraciones a DSports.

Por su parte, Martínez restó trascendencia a los cuestionamientos externos y valoró el presente del equipo conducido por Lionel Scaloni. "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha", expresó el jugador del Manchester United.

La respuesta de Romero hacia la figura del exdefensor del Manchester United incluyó un fuerte deseo para su etapa posterior a la actividad profesional. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia", cerró el defensor del Tottenham.