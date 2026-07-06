Newmont Cerro Negro destinó durante 2025 cerca de 10 millones de dólares a programas de desarrollo comunitario en Santa Cruz, con una estrategia enfocada en infraestructura, educación, salud, fortalecimiento de proveedores y desarrollo económico.

Del total invertido, 7,3 millones de dólares correspondieron a programas e inversiones comunitarias, 2,2 millones fueron canalizados mediante aportes monetarios directos y alrededor de 200 mil dólares se destinaron a donaciones en especie para instituciones y organizaciones de la provincia, según informó la compañía.

El dato más relevante es el destino de esos recursos: el 96% de los fondos se concentró en obras estratégicas de infraestructura. La principal inversión fue el aporte de más de 7 millones de dólares para la conexión de Perito Moreno y Los Antiguos al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad.

Una obra para 15.000 habitantes

La conexión eléctrica de Perito Moreno y Los Antiguos al Sistema Interconectado Nacional es considerada una obra estratégica para el norte de Santa Cruz. Permitirá mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico para alrededor de 15.000 habitantes, además de incrementar la competitividad de la región y brindar mayor previsibilidad para futuros desarrollos productivos.

La disponibilidad de energía confiable es uno de los factores más relevantes para atraer inversiones, impulsar nuevas actividades económicas y mejorar la calidad de vida de la población. Según la compañía, este tipo de infraestructura representa una de las inversiones con mayor impacto social y económico.

Fideicomiso y planificación con el BID

La estrategia de Newmont también incluyó un aporte superior a 2 millones de dólares al Fideicomiso Municipal de Perito Moreno, destinado a financiar obras contempladas dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Territorial, elaborado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A ello se sumaron inversiones específicas para fortalecer la conectividad de la región, como la demarcación de la pista del aeropuerto de Perito Moreno, una obra que demandó cerca de 46 mil dólares.

Según los datos difundidos por la empresa, más de la mitad de las obras financiadas mediante el fideicomiso ya fueron ejecutadas, mientras que el resto continúa en distintas etapas de desarrollo. Cerca de dos tercios de las iniciativas previstas dentro del Plan de Desarrollo Territorial ya registran avances concretos.

Aunque la infraestructura concentró la mayor parte de las inversiones, el programa comunitario también alcanzó otras áreas.

Durante 2025, las iniciativas educativas beneficiaron a más de 3.000 estudiantes y docentes, mientras que 44 jóvenes recibieron apoyo mediante programas de becas. En materia sanitaria, la empresa aportó más de 110 mil dólares en equipamiento médico destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de los centros de salud locales.

Los programas de desarrollo económico alcanzaron a 55 empresas proveedoras y a decenas de emprendedores locales mediante acciones de capacitación, fortalecimiento empresarial y promoción de nuevas oportunidades productivas.