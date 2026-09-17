La compañía exploradora NewPeak Metals Limited anunció formalmente ante la Bolsa de Valores de Australia el calendario para su próxima campaña en suelo sanjuanino. La firma confirmó que a mediados de octubre de 2026 iniciará la Fase 2 de perforación diamantina en el proyecto aurífero y polimetálico Las Opeñas, localizado a unos 70 kilómetros al sureste de Veladero y a 110 kilómetros al nor-noroeste de Hualilán.

El plan operativo contempla un programa inicial mínimo de 1.000 metros de perforación profunda enfocado en explorar los sectores con mejores tenores de oro ubicados al oeste de los pozos de descubrimiento previos. La campaña se encuentra totalmente financiada gracias a los fondos captados en una reciente colocación de acciones en el mercado australiano, y contempla la posibilidad de extender el metraje en función de los resultados visuales de las muestras obtenidas en el terreno.

Qué mostró la Fase 1

La estrategia geológica se fundamenta en las conclusiones de la Fase 1 concretada en el primer semestre de 2026, donde las perforaciones interceptaron tramos mineralizados continuos desde la superficie superiores a los 650 metros.

Entre los resultados más destacados, el pozo de descubrimiento LODH-023 devolvió 663 metros con 0,42 gramos por tonelada de oro equivalente desde la superficie, incluyendo 283 metros con 0,67 g/t y 84 metros con 0,72 g/t. Por su parte, el pozo LODH-027 arrojó 657 metros con 0,30 g/t de oro equivalente desde la superficie, incluyendo 117 metros con 0,60 g/t.

La interpretación técnica determinó que las leyes de oro se incrementan hacia el oeste-suroeste, apuntando al centro volcánico del objetivo Belleza Breccia como la fuente de los fluidos hidrotermales. NewPeak considera que esa combinación respalda la posibilidad de que exista una mineralización de mayor ley cerca de Belleza Breccia.

El objetivo de la Fase 2

La Fase 2 se concentrará inicialmente en la extensión oeste del sistema mineralizado. El mapa de objetivos incluido en el anuncio muestra que el blanco occidental propuesto se extiende aproximadamente 500 metros desde las perforaciones recientes hacia el área de Belleza Breccia, mientras que la vista tridimensional indica que el núcleo rico en oro interpretado permanece abierto hacia el suroeste.

El director gerente de la compañía, Mark Purcell, describió la Fase 1 como una campaña que proporcionó un vector claro para la perforación de seguimiento, y señaló que la Fase 2 está diseñada para testear directamente la interpretación de un núcleo de mayor ley de oro al oeste de los últimos pozos.

Los preparativos

NewPeak continúa con el relogging detallado y el análisis geoquímico de los datos de la Fase 1 mientras refina las posiciones finales de los pozos de la Fase 2. El equipo de perforación ya fue asegurado y los trabajos están programados para comenzar a mediados de octubre.

Con los permisos ambientales provinciales vigentes y la logística contratada, la firma avanza en el ajuste final de coordenadas para iniciar los trabajos en la alta montaña sanjuanina.