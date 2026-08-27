La exploración minera en la provincia de San Juan sumó un hito geológico de relevancia tras la presentación de los resultados finales de laboratorio obtenidos por la compañía australiana NewPeak Metals Limited en su proyecto polimetálico y aurífero Las Opeñas.

La operadora confirmó que los ensayos del pozo LODH-027 arrojaron una intercepción continua de 657 metros desde superficie con 0,30 g/t de oro equivalente (AuEq). Puntualmente, este pozo, ubicado a unos 45 metros del pozo de descubrimiento LODH-023 (que había registrado 663 metros continuos con 0,42 g/t AuEq), valida que el yacimiento dejó de ser un prospecto en fase inicial para consolidarse como un sistema polimetálico de escala distrital.

Los resultados de laboratorio y la extensión del sistema mineralizado

La Fase 1 comprendió 2.464 metros de perforación diamantina distribuidos en seis pozos estratégicos ejecutados entre abril y junio de 2026. La totalidad de las labores se concentró en evaluar el potencial del blanco Brecha Belleza.

Dentro de la corrida del pozo LODH-027 se destacaron tramos de mayor concentración mineral, tales como 117 metros con 0,60 g/t AuEq (con 0,32 g/t Au, 0,66% Zn, 3,46 g/t Ag y 0,16% Pb) a partir de los 77 metros de profundidad, y un segmento de 202 metros con 0,50 g/t AuEq en la misma cota.

Asimismo, otros pozos del programa ratificaron la continuidad lateral del cuerpo mineralizado:

Pozo LODH-025: Interceptó 280 metros desde superficie con 0,20 g/t AuEq, incluyendo un subintervalo superior de 133 metros con 0,30 g/t AuEq.

Pozo LODH-026: Registró 141 metros con 0,30 g/t AuEq a partir de los 295 metros de profundidad.

Pozo LODH-024: Cortó 24 metros con 0,25 g/t AuEq desde los 81 metros, testeando el límite oriental del sistema.

Modelo geológico y similitud con grandes depósitos sanjuaninos

Los estudios confirman que Las Opeñas se emplaza sobre la intersección de estructuras regionales con orientación noreste y noroeste, un control geológico idéntico al que albergan yacimientos de clase mundial en el norte sanjuanino, tales como Veladero y Pascua-Lama.

El sistema está dominado por un complejo de domos dacíticos y lavas autobrechadas que preservan intacta la cima del sistema volcánico, evitando la erosión del núcleo mineralizado. Se identifican dos fases: una primera etapa rica en oro asociada a vetillas hidrotermales y stockworks, seguida por una fase polimetálica amplia con diseminación de sulfuros de zinc, plata y plomo.

Declaraciones de la dirección ejecutiva

El director general de NewPeak Metals, Mark Purcell, remarcó el salto cuantitativo que experimenta el proyecto: "Este programa de perforación ha sido transformador para NewPeak. Comenzamos el año con un prospecto de exploración temprana y terminamos esta etapa con un sistema mineralizado definido tanto en profundidad significativa como en superficie y a lo largo de un rumbo extenso. Un segundo pozo con más de 650 metros en LODH-027 confirma que Las Opeñas es un sistema de escala genuina. Sabemos hacia dónde apuntar: las leyes de oro aumentan hacia el oeste y el sistema permanece abierto en múltiples direcciones".

Ventajas logísticas y preparación para la Fase 2

La compañía cuenta con permisos ambientales y sectoriales plenamente vigentes para ejecutar hasta 7.500 metros adicionales de perforación en 2026. A diferencia de otros proyectos de alta cordillera, Las Opeñas se ubica a una altitud moderada (a unos 70 km al sureste de Veladero y a 25 km de la localidad de Malimán de Abajo), lo que permite mantener campañas de exploración activas durante casi todo el año.

La presencia de zinc y plata otorga un valor estratégico adicional al proyecto, dado que ambos metales integran la lista de minerales críticos de organismos internacionales, fortaleciendo el atractivo de San Juan en la cadena de suministros globales.