La minera canadiense Ngex Minerals convocó a una asamblea especial de accionistas para aprobar la escisión de su proyecto Valle Ancho, en Catamarca, a una nueva empresa que se llamará Valiente Resources. La reunión se realizará el 29 de octubre de 2026 en la sede de la compañía en Vancouver, según informó Ngex.

La escisión, técnicamente denominada spin-out, consiste en separar un activo o división de una empresa para convertirlo en una compañía independiente. En este caso, Ngex transferirá el proyecto Valle Ancho a Valiente Resources y distribuirá las acciones de la nueva firma entre sus actuales accionistas. El mecanismo es habitual en la industria minera junior: permite que un activo con características propias —en este caso, un proyecto de cobre y oro en Catamarca— tenga su propia estructura de financiamiento y gestión, sin diluir el foco de la empresa matriz.

Cómo funcionará la operación

Según el comunicado, cada accionista de Ngex recibirá una acción nueva de Ngex y un quinto de acción de Valiente Resources por cada acción que posea. La distribución se hará mediante un plan de arreglo estatutario bajo la Ley de Sociedades de Canadá.

Para que la escisión sea efectiva, la resolución debe ser aprobada por al menos dos tercios de los votos emitidos en la asamblea. Tendrán derecho a votar los accionistas registrados al cierre del 22 de septiembre de 2026. La empresa obtuvo una orden judicial preliminar de la Corte Suprema de Columbia Británica el 25 de septiembre, que autoriza la convocatoria y realización de la reunión.

El directorio de Ngex recomendó por unanimidad votar a favor de la resolución. La audiencia para la orden final de la corte está prevista para el 4 de noviembre de 2026, y la operación se completaría en el cuarto trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de la Bolsa de Valores de Toronto.

Valiente Resources solicitó listarse en la TSX Venture Exchange, el mercado de valores para empresas junior de Canadá. La aprobación de ese listado es una condición para completar la escisión, aunque la empresa aclaró que no puede garantizar que se cumplan todos los requisitos.

Informe técnico de Valle Ancho

En paralelo, Ngex informó que presentó ante el regulador canadiense SEDAR+ un informe técnico NI 43-101 para el proyecto Valle Ancho. El documento, titulado "NI 43-101 Technical Report, Valle Ancho Copper-Gold Project, Catamarca Province, Argentina", lleva fecha del 31 de agosto de 2026 y fecha efectiva del 31 de julio de 2026.

El informe fue elaborado por Benjamin Sanfurgo, de SLR Consulting (Canada) Ltd., una firma independiente de Ngex y Valiente. La norma NI 43-101 es el estándar que regula la divulgación de información técnica sobre proyectos mineros en Canadá, y es obligatoria para las empresas que cotizan en bolsas canadienses.

Qué es Ngex y qué tiene en San Juan

Ngex Minerals es una empresa de exploración de cobre y oro con sede en Canadá, enfocada en el proyecto Lunahuasi, en la provincia de San Juan, y en el proyecto Los Helados, ubicado a unos nueve kilómetros al noreste, en la Región III de Chile. Ambos están dentro del distrito Vicuña, que incluye la mina Caserones y los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

La compañía posee el 100% de Lunahuasi y es socia mayoritaria con aproximadamente el 69,1% de Los Helados, que opera bajo un acuerdo de exploración conjunta con Lundin Mining. Lundin Mining también es dueña del 75% y operadora de la mina a cielo abierto Caserones, ubicada a unos 17 kilómetros al norte de Los Helados.

Ngex cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo NGEX y en el mercado OTCQX bajo NGXXF. Forma parte del Lundin Group of Companies.

En San Juan, Ngex opera a través de su subsidiaria Pampa Exploración, que el año pasado cambió su objeto social para dedicarse exclusivamente a Lunahuasi como Vehículo de Proyecto Único dentro del RIGI.

Por qué importa

La escisión de Valle Ancho no afecta directamente las operaciones de Ngex en San Juan, pero muestra la estrategia de la compañía de separar activos para optimizar su desarrollo. Lunahuasi, el proyecto sanjuanino, permanece bajo el control de Ngex, mientras que Valle Ancho —en Catamarca— pasa a tener su propia estructura societaria.

Para el mercado minero argentino, la operación es una señal de que las empresas junior están buscando mecanismos para financiar múltiples proyectos sin diluir el foco de la casa matriz. En un contexto de creciente interés por el cobre, contar con vehículos separados para cada activo permite atraer inversores específicos y acelerar los tiempos de desarrollo.