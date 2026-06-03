Ni Una Menos marchará al Congreso y en el país por los femicidios recientes

El colectivo Ni Una Menos realizará este miércoles una movilización con concentración principal a las 17 frente al Congreso de la Nación, en reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en distintas provincias del país.

La convocatoria se enmarca en la undécima conmemoración de la primera marcha del movimiento, surgido el 3 de junio de 2015, en un contexto de fuerte conmoción social por los últimos casos de violencia de género. La consigna central de la jornada será “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el acto principal se realizará frente al Congreso tras la habitual movilización de jubilados de los miércoles, que será acompañada por Ni Una Menos. Además, la Confederación General del Trabajo concentrará en Yrigoyen y Solís, mientras que la Central de Trabajadores de la Argentina confirmó su participación.

El colectivo difundió un documento en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba, en particular al fiscal Raúl Garzón, por una presunta “desidia organizada” en el caso de Agostina Vega. Según señalaron, pese a contar con herramientas de intervención, la falta de acción se vinculó con la condición social de la víctima. También cuestionaron los recortes en políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género.

Los femicidios que impulsaron la convocatoria incluyen el de Agostina Vega, de 14 años, hallada desmembrada en Córdoba tras una semana de búsqueda; el de Dulce María Beatriz Candia, de 17, encontrada sin vida en una obra en construcción en Eldorado, Misiones, con signos de asfixia mecánica; y el de Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Las movilizaciones se replicarán en distintos puntos del país. En Córdoba capital será a las 17 en Colón y Cañada; en Mendoza a las 18:30 en el Kilómetro Cero; en Santa Fe a las 16:30 en la explanada de la Municipalidad con marcha hacia Plaza 25 de Mayo; y en Paraná a las 15 en Plaza 1 de Mayo. También habrá concentraciones en Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia, entre otras ciudades.

El movimiento Ni Una Menos nació tras el femicidio de Chiara Páez en 2015 y marcó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia contra las mujeres en Argentina. Según datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron 3073 femicidios en el país, lo que equivale a un caso cada 31 horas en promedio.

A once años de aquella primera movilización, las organizaciones sostienen que la problemática persiste y remarcan la necesidad de políticas públicas sostenidas. En un contexto de ajustes presupuestarios y cambios en las políticas de género a nivel nacional, advirtieron que la prevención y la atención integral requieren recursos y un abordaje estructural de la violencia machista.