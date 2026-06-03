San Juan será este miércoles uno de los escenarios de las movilizaciones convocadas en todo el país al cumplirse 11 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos. Organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas se concentrarán en la capital provincial para reclamar justicia por las víctimas de violencia de género y exigir políticas públicas que fortalezcan la prevención y protección de mujeres y diversidades.

La convocatoria comenzará a las 16:30 en la Legislatura Provincial, ubicada en la intersección de avenida Libertador y Las Heras. Allí se realizará un abrazo colectivo, una merienda popular y distintas intervenciones destinadas a reflexionar sobre la situación actual de la violencia de género en Argentina.

Posteriormente, los participantes marcharán por avenida Libertador hasta calle Mendoza y desde allí se dirigirán hacia Plaza 25 de Mayo, lo que generará cortes y restricciones momentáneas al tránsito en el microcentro sanjuanino durante el desarrollo de la movilización.

El reclamo por Agostina Vega

Uno de los ejes centrales de la convocatoria será el pedido de justicia por Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante varios días. Las organizaciones convocantes consideran que el caso expuso nuevamente deficiencias en los mecanismos de búsqueda, protección y respuesta estatal frente a situaciones de violencia.

A nivel provincial, también habrá reclamos vinculados a la causa que investiga el intento de femicidio de Naveda, ocurrido en enero de este año. Las agrupaciones exigen que el proceso judicial sea abordado con perspectiva de género y reclaman una condena acorde a la gravedad de los hechos investigados.

La movilización contará con la participación de numerosos sectores sociales, gremiales y políticos. Entre ellos se encuentran asociaciones de mujeres, sindicatos docentes y universitarios, centrales obreras, agrupaciones estudiantiles, organizaciones territoriales y espacios políticos de la provincia.

Los organizadores señalaron que la jornada combinará actividades de reflexión, memoria y visibilización, con el objetivo de mantener vigente el reclamo contra la violencia machista y acompañar a las familias de las víctimas.

11 años de una consigna que marcó una época

La marcha se realizará exactamente once años después de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país bajo la consigna "Ni Una Menos" para exigir acciones concretas frente al aumento de los femicidios y otras formas de violencia de género.

Desde entonces, cada aniversario se convirtió en una fecha de referencia para los movimientos feministas y de derechos humanos, que utilizan la jornada para reclamar justicia, visibilizar problemáticas estructurales y promover políticas orientadas a garantizar una vida libre de violencias para mujeres y diversidades.