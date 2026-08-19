El tenis internacional quedó sacudido por un nuevo episodio protagonizado por Nick Kyrgios. El australiano dio positivo por un metabolito de cocaína en un control antidopaje realizado durante el torneo ATP de Mallorca y fue suspendido provisionalmente.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó la medida, mientras que el jugador, de 31 años, reconoció el resultado y asumió públicamente la responsabilidad. La muestra había sido tomada el 22 de junio y el análisis detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

El pedido de disculpas del australiano

Kyrgios utilizó sus redes sociales para referirse al caso y evitar que la noticia lo tomara por sorpresa. El tenista reconoció que cometió un error y pidió disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y personas cercanas.

La sustancia detectada está prohibida durante la competencia por las normas antidopaje. La suspensión provisional le impide participar en eventos del circuito mientras avanza el procedimiento correspondiente.

El australiano tendrá derecho a apelar la decisión. El caso vuelve a poner bajo la lupa a uno de los jugadores más polémicos y talentosos de los últimos años, que tuvo como uno de sus principales logros su llegada a la final de Wimbledon.