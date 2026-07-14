Nico González y Montiel pican en punta para jugar contra Inglaterra

Con la clasificación a las semifinales ya asegurada, Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo que buscará el pase a la final del Mundial frente a Inglaterra. Después del exigente triunfo sobre Suiza, el cuerpo técnico analiza variantes para afrontar un partido que promete una alta intensidad física y un gran desgaste.

Uno de los cambios que toma fuerza está en el lateral derecho. Gonzalo Montiel aparece con chances de reemplazar a Nahuel Molina, quien sufrió en defensa durante varios pasajes del encuentro ante Suiza. Inglaterra cuenta con extremos rápidos y desequilibrantes, por lo que Scaloni podría optar por un futbolista con mayor solidez en la marca y experiencia en partidos de eliminación directa.

La otra variante en estudio sería el ingreso de Nicolás González. Su capacidad para presionar, recorrer toda la banda y colaborar en la recuperación lo convierten en una pieza ideal para un partido de mucho ida y vuelta. Su presencia permitiría fortalecer el sector izquierdo y liberar a Lionel Messi de parte del desgaste defensivo.

En caso de que González sea titular, el sacrificado podría ser Alexis Mac Allister para poblar las bandas y evitar que Inglaterra imponga el ritmo con jugadores como Jude Bellingham y Declan Rice. La intención sería darle mayor equilibrio al equipo sin resignar profundidad en ataque.

El probable equipo sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. Sin embargo, Scaloni mantiene el hermetismo y la decisión final recién se conocería horas antes del partido.