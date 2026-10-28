Nico Paz continúa consolidándose como una de las apariciones argentinas más destacadas del fútbol europeo. Una estadística de Opta, empresa especializada en datos deportivos, lo ubicó junto a Lamine Yamal, figura del Barcelona, entre los futbolistas jóvenes con mayor producción ofensiva en las cinco grandes ligas de Europa.

Según los registros difundidos por TN, el mediocampista argentino acumula 21 goles y 17 asistencias desde su debut en la Serie A durante la temporada 2024-2025. De esta manera, se convirtió en uno de los pocos jugadores nacidos a partir de 2004 que superaron la barrera de los 20 tantos y las 15 asistencias en ese período.

El único que aparece por delante de Paz en esa estadística es Yamal. El delantero español, nacido en 2007, suma 33 goles y 30 asistencias, cifras que lo ubican al frente de la comparación.

El crecimiento de Nico Paz en Italia

Formado en las divisiones inferiores del Real Madrid, Paz encontró en el Como un escenario para sumar minutos y desarrollar su juego. Bajo la conducción de Cesc Fàbregas, ganó protagonismo y se convirtió en una pieza importante de la generación ofensiva del equipo italiano.

Su aporte no se limita a la definición. Las asistencias también reflejan su capacidad para crear situaciones de gol y participar en la construcción de los ataques, una de las características que explican su crecimiento en el fútbol europeo.

Una estadística que también mira la Selección argentina

El rendimiento del mediocampista despertó atención en el entorno de la Selección argentina, donde forma parte de la renovación del plantel que conduce Lionel Scaloni.

La comparación con Yamal no significa que ambos tengan el mismo recorrido o desempeñen idénticas funciones, sino que destaca su producción ofensiva dentro de una franja etaria determinada. En el caso de Paz, sus números en Italia lo posicionan entre los jóvenes que consiguen traducir su participación en goles y asistencias.

Con su continuidad en el Como, el argentino busca sostener ese nivel y seguir ganando espacio en una competencia que reúne a varios de los principales talentos del fútbol mundial.