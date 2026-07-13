La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó escenas de emoción dentro y fuera de la cancha. Una de ellas la protagonizó Nico Paz, quien compartió en sus redes sociales el nivel de estrés que registró su dispositivo biométrico durante el partido frente a Suiza, disputado en Kansas City.

Aunque el mediocampista de 21 años permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro, vivió el desarrollo del partido con la misma intensidad que sus compañeros. Tras la victoria por 3-1 en el tiempo suplementario, publicó una historia de Instagram donde mostró que el sensor marcó un nivel de estrés de 2,7. A la imagen le agregó un breve mensaje: "¡Vamos Argentina!", acompañado por un emoji y la bandera argentina.

La tecnología que utiliza la Selección

El registro corresponde a uno de los sistemas tecnológicos autorizados por la FIFA para este Mundial. Los futbolistas pueden utilizar prendas inteligentes equipadas con sensores capaces de medir diferentes variables fisiológicas en tiempo real.

Entre los datos que recopilan se encuentran la frecuencia cardíaca, el nivel de esfuerzo físico y los indicadores relacionados con el cortisol, la hormona vinculada al estrés.

Toda esa información llega al cuerpo técnico durante los partidos y sirve para monitorear el estado físico y emocional de cada integrante del plantel. Además de ayudar en la prevención de lesiones, estos datos también permiten evaluar el desgaste de los jugadores y colaborar en la toma de decisiones sobre cambios o administración de cargas.

Uno de los jóvenes del recambio

Con apenas 21 años, Nico Paz es el futbolista más joven del plantel argentino que disputa el Mundial 2026. Hasta el momento sumó minutos frente a Argelia y Jordania durante la fase de grupos, aunque no participó en los encuentros de eliminación directa.

Pese a ello, Lionel Scaloni destacó en varias oportunidades la importancia del mediocampista dentro del grupo y remarcó la confianza que deposita en los jugadores más jóvenes de la delegación.

La publicación de Nico Paz dejó en evidencia que la tensión del Mundial no solo se vive dentro del campo de juego. Incluso desde el banco, la clasificación a una nueva semifinal puso a prueba los nervios de todo el plantel argentino, que ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra con el sueño intacto de defender el título obtenido en Qatar 2022.