Nico Paz aparece como uno de los jóvenes que puede asumir un papel de mayor protagonismo en la Selección Argentina, después de consolidarse en el fútbol italiano con el Como. El mediocampista ya forma parte del recambio que Lionel Scaloni viene observando y suma experiencia con la camiseta albiceleste.

Paz decidió dejar el Real Madrid Castilla para buscar continuidad en la Serie A, donde consiguió convertirse en titular y recibir reconocimiento por su rendimiento. En la Selección, el cuerpo técnico le dio minutos y lo ubicó dentro del grupo de futbolistas jóvenes que pueden ganar espacio en el equipo.

El presente con Argentina

El futbolista del Como ya tuvo participación con la Selección Argentina y formó parte del proceso previo al Mundial 2026. Su evolución en Italia y sus actuaciones con el combinado nacional lo mantienen dentro de las alternativas para el futuro del equipo.

En su llegada al país para los amistosos, Paz sostuvo que mantiene “la misma ilusión de siempre” de representar a la Selección y destacó la importancia de Scaloni en su carrera internacional. Además, expresó su deseo de que el entrenador continúe al frente del seleccionado.