El exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán este miércoles a comparecer ante la Justicia de Estados Unidos en una nueva audiencia de revisión del proceso penal que enfrentan en un tribunal federal de Nueva York por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

Se trata de la tercera audiencia desde la captura de ambos en Caracas, ocurrida el 3 de enero de este año. La instancia judicial tendrá carácter procesal y, en principio, no está previsto que el juez fije la fecha de inicio del juicio.

Maduro permanece detenido desde hace más de seis meses en una prisión federal de Brooklyn, luego de haberse declarado inocente en enero de los cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Durante la audiencia, fiscales y abogados defensores analizarán el estado de la preparación del expediente, el intercambio de pruebas y la presentación de distintas mociones previas al debate oral.

La audiencia fue reprogramada

Inicialmente, la comparecencia estaba prevista para el 30 de junio, pero el Departamento de Justicia estadounidense solicitó postergarla debido a cuestiones logísticas y de seguridad.

Según el escrito presentado por la Fiscalía, el cambio respondió a la necesidad de coordinar un operativo especial para trasladar a los acusados desde el penal de Brooklyn hasta el tribunal de Manhattan y garantizar la seguridad pública.

Las autoridades estadounidenses señalaron además que, durante junio y gran parte de julio, gran parte de los recursos policiales de Nueva York estuvieron destinados al operativo desplegado por el Mundial de fútbol 2026, que concluyó el pasado domingo.

La presencia física de Maduro y Flores en la sala obliga a desplegar un amplio dispositivo de custodia por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Un proceso de alta complejidad

La audiencia también genera expectativa por la situación del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien preside el expediente. En la última comparecencia, el magistrado evidenció una voz fatigada y algunos lapsos durante la conducción de la audiencia, lo que motivó comentarios entre especialistas sobre la exigencia que demandará un proceso considerado de gran complejidad.

Mientras Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, Cilia Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de estupefacientes y posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro goza de inmunidad por su condición de jefe de Estado y el propio acusado llegó a definirse como un "prisionero de guerra".

Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly podrían presentar nuevas mociones para intentar anular el proceso, cuestionando las circunstancias en las que se produjo la captura del matrimonio en Caracas el 3 de enero de 2026.

Otro de los puntos que marcó las audiencias previas fue la decisión del Gobierno de Estados Unidos, adoptada en abril, de flexibilizar parte de las sanciones sobre Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pudiera afrontar los honorarios de los abogados defensores de Maduro y Flores.

Con información de EFE.