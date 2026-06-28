El conflicto que involucró al equipo de Luzu TV durante su estadía en Miami sumó un nuevo capítulo luego de que Nicolás Occhiato decidiera romper el silencio y explicar lo sucedido tras la viralización de un video en el que se observa un tenso cruce con una mujer que ingresó a la casa donde se hospeda el grupo.

A través de sus redes sociales, el conductor de Nadie dice nada manifestó su indignación por lo ocurrido y sostuvo que la situación representó una grave invasión a la privacidad del equipo que cubre el Mundial 2026 desde Estados Unidos.

Según relató, todo comenzó cuando Momi Giardina descendió desde su habitación y encontró a una mujer dentro del living de la vivienda. En su descargo, Occhiato aseguró que se trataba de una periodista de Primicias Ya y remarcó que ninguna de las personas que integran el equipo había autorizado su ingreso.

"Esto ya pasa cualquier límite", expresó el conductor, quien además desmintió la versión inicial de la mujer, que en los videos difundidos afirmaba haber sido invitada a ingresar por un joven. "Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros", sostuvo.

La queja de Occhiato ante la situación ocurrida. (X / @NicolasOcchiato)

Occhiato explicó que, al advertir la situación, le pidió que abandonara la propiedad. Según su versión, en ese momento la periodista comenzó a filmarlo con su teléfono celular con la intención de obtener una reacción que luego pudiera difundirse públicamente.

El creador de Luzu TV también reveló que el episodio escaló cuando un hombre que acompañaba a la mujer descendió de un automóvil y comenzó a increpar al grupo. De acuerdo con el conductor, el sujeto adoptó una actitud agresiva y los acusó de haber tratado de ladrona a la periodista, algo que negó de manera categórica.

Finalmente, Occhiato afirmó que tanto él como el resto del equipo únicamente le solicitaron a la mujer que abandonara la vivienda por haber ingresado sin permiso. Incluso aseguró que fue ella quien pretendía llamar a la Policía, una situación que calificó como "un delirio" y que, según dijo, lo dejó completamente sorprendido.

El episodio continúa generando repercusiones en redes sociales mientras se multiplican las versiones sobre lo sucedido durante la cobertura del Mundial 2026 en Miami.