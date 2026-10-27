La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes 27 de octubre que Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro de 39 años fue elegido por encima de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, quienes también figuraban entre los principales candidatos.

La designación llegó después de varios días de especulaciones sobre quién sería el responsable de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino. Finalmente, la AFA se inclinó por Ramírez, que cuenta con experiencia en este tipo de encuentros y dirigirá su cuarto enfrentamiento oficial entre ambos equipos.

El juez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR.

La elección del árbitro cobra especial relevancia debido al momento que atraviesan ambos clubes, que llegan al enfrentamiento en plena disputa por sus objetivos en el Torneo Clausura y la clasificación a las próximas competencias internacionales.

Los antecedentes de Nicolás Ramírez en los Superclásicos

Ramírez ya cuenta con tres experiencias previas dirigiendo enfrentamientos entre Boca y River, con un historial que incluye dos victorias del Millonario y una del Xeneize.

Su primer Superclásico fue en septiembre de 2024, cuando River consiguió una victoria por 1 a 0 en La Bombonera gracias a un gol de Manuel Lanzini.

Posteriormente, en abril de 2025, volvió a impartir justicia en el enfrentamiento disputado en el estadio Monumental, donde el conjunto de Núñez se impuso por 2 a 1 con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

Su tercera participación llegó en noviembre de ese mismo año, cuando Boca logró vencer por 2 a 0 a River en La Bombonera, en un encuentro que tuvo como uno de sus protagonistas a Exequiel Zeballos.

Con estos antecedentes, el árbitro volverá a estar al frente de un partido que genera una gran expectativa entre los hinchas y que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Cuándo se juega Boca vs. River y quiénes integran la terna arbitral

El Superclásico se jugará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

La terna arbitral confirmada estará integrada por Nicolás Ramírez como juez principal, Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El encuentro corresponderá a la fecha 15 del Torneo Clausura y tendrá un peso importante en la recta final de la fase regular, tanto por la ubicación de los equipos en el campeonato como por la pelea en la tabla anual.

De esta manera, con el árbitro principal y sus colaboradores ya definidos, Boca y River continúan preparando un nuevo enfrentamiento que volverá a concentrar la atención del fútbol argentino.