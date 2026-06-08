El ciclismo sanjuanino recibió una triste noticia proveniente del Viejo Continente. El destacado pedalista local Nicolás Tivani, quien se encuentra desde hace varias temporadas compitiendo en el más alto nivel del profesionalismo europeo, sufrió un severo accidente mientras disputaba la primera etapa del prestigioso Gran Premio Abimota y debió abandonar la competencia con una seria lesión ósea.

El propio ciclista de elite se encargó de confirmar la gravedad del episodio a través de un emotivo posteo en sus redes sociales oficiales oficiales. La caída se produjo en un tramo de alta velocidad, precisamente durante un descenso pronunciado donde el asfalto presentaba imperfecciones críticas.

Tivani relató el dramático momento que le tocó vivir sobre la bicicleta: "Con esta sonrisa y con mucha ilusión estrenaba el conjunto de campeón nacional, pero en la primer etapa de GP Abimota sufrí una caída muy fuerte. En una bajada donde la calle tenía una deformación, perdí el control de mi bicicleta y no pude controlarla", explicó el deportista sanjuanino.

El impacto contra el suelo le provocó politraumatismos severos y, fundamentalmente, la fractura de su hombro, una de las zonas más sensibles para los corredores de ruta. Esta lesión lo obligará a someterse a un proceso de rehabilitación médica y lo mantendrá alejado de las rutas por un tiempo prolongado, interrumpiendo su gran presente en las filas de los equipos de categoría elite.

A pesar del duro golpe anímico que significa quedar fuera del calendario europeo justo en el momento en que lucía con orgullo la indumentaria con los colores de la bandera argentina, el ciclista pocitano se mostró con una mentalidad sumamente positiva de cara al futuro de su carrera.

"Sufrí muchos golpes y la fractura en el hombro, donde me dejará vario tiempo inactivo. Pero con la fe de que mejoraré y volveré más fuerte que nunca", concluyó Tivani en su mensaje, el cual rápidamente se llenó de comentarios de aliento por parte de los fanáticos del ciclismo de San Juan y de colegas del pelotón internacional que le desearon una pronta y exitosa recuperación.