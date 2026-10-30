La cordillera sanjuanina volvió a cubrirse de blanco. El proyecto Vicuña, el emprendimiento de cobre que desarrollan BHP y Lundin Mining en Iglesia, registró una nueva nevada en la alta montaña, un paisaje que se volvió habitual en los últimos meses. Aunque la imagen es impactante, detrás de esa postal hay un factor que altera todos los planes de la industria: el clima es el que marca el ritmo de la exploración minera en la provincia.

La nevada se dio este jueves por la tarde, justo cuando una fuerte lluvia y granizo azotó la localidad de Rodeo en Iglesia. Desde la operadora confirmaron que la actividad continúa de forma normal.

Esta nueva nevada no hace más que confirmar un escenario que los referentes de las principales operadoras ya habían advertido a mediados de octubre, durante un encuentro organizado por la Cámara Minera de San Juan. En aquella oportunidad, como publicó DIARIO HUARPE, los protagonistas describieron cómo las intensas nevadas modificaron los cronogramas habituales de la alta cordillera.

El caso de Vicuña

Juan Arrieta, gerente de Geología de Vicuña, fue quien mejor describió la magnitud del fenómeno. "Tras sufrir las nevadas más intensas en 22 años, la perforación se detuvo en julio y estimamos reanudar en noviembre. Para la campaña contaremos con 8 máquinas de perforación, con unas 160 personas en perforación directa", señaló en aquel encuentro. La acumulación de nieve obligó a extender el Plan Invierno hasta fines de octubre, en lugar de concluirlo en septiembre como es habitual. El proyecto tiene dos campamentos operativos, Batidero a 4.030 metros sobre el nivel del mar y Vicuña a 4.050 metros, que albergan a unas 200 personas de manera continua.

En Altar, la situación no fue muy distinta. Jennifer Betancourt, jefa de Exploración y Geología, explicó que la segunda fase de prefactibilidad se vio demorada. "El primer paso es hacer la evaluación de los caminos, asegurarnos de que se pueda llegar al campamento y tener condiciones seguras para operar. Posteriormente movilizaremos gente, maquinaria y equipos", afirmó.

Pedro Cuadra, geólogo principal de Los Azules, detalló que este año todos los frentes de trabajo están apuntados a la apertura y seguridad de los caminos. "La idea es que las condiciones del camino sean seguras y en la seguridad del personal", sostuvo. Además, la empresa manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno provincial y las comunidades con maquinaria pesada y trabajos de manejo del agua durante el deshielo.

La nueva nevada en Vicuña es la postal que confirma que, en San Juan, la montaña sigue imponiendo sus reglas. Las empresas y los equipos técnicos saben que el clima no es un detalle menor, sino un factor que obliga a planificar con paciencia y a priorizar la seguridad de los trabajadores por encima de cualquier cronograma.