La habilitación del Paso Internacional Agua Negra enfrenta dificultades por la acumulación de nieve compactada y hielo en la Ruta 41-CH, en el sector de La Laguna, en Chile. Para conocer la situación sobre el terreno, autoridades regionales y representantes de gremios turísticos chilenos recorrieron los trabajos de despeje.

Según el diario El Día, el Ministerio de Obras Públicas realiza las tareas con excavadoras, bulldozers y cargadores frontales, mientras analiza incorporar un snowcat para intervenir en las zonas con mayor cobertura de nieve. La maquinaria busca permitir el avance hacia la frontera, aunque las condiciones del camino siguen siendo determinantes para el ritmo de los trabajos.

Los próximos 40 kilómetros

La meta es abrir el paso durante enero, pero no existe una fecha asegurada, ya que la habilitación dependerá de las condiciones climáticas y del estado de los próximos 40 kilómetros hasta la frontera con Argentina. Ese tramo pendiente constituye uno de los desafíos para completar el despeje y permitir la circulación internacional.

Los gremios turísticos valoraron los avances, aunque advirtieron que una apertura tardía podría afectar la llegada de visitantes argentinos. Ante ese escenario, llamaron a fortalecer el turismo nacional y a explorar otros mercados como alternativas para la actividad.