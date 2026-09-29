La revelación de una joven de 15 años ocurrida en el interior de un establecimiento escolar permitió destapar una red de agresiones intrafamiliares que involucra a varios parientes. El hecho salió a la luz cuando la estudiante entregó un manuscrito a una compañera durante el dictado de una asignatura, en el cual narraba las situaciones de sometimiento que padecía desde su infancia.

Al notar el intercambio de papeles, el cuerpo docente tomó conocimiento de la situación y dio aviso a la dirección. Las autoridades de la institución dialogaron con la alumna, quien confirmó con llanto e impotencia los pormenores del caso. En su relato señaló como responsables a integrantes de su entorno cercano, lo que motivó la presentación de la denuncia formal el 24 de agosto para activar el protocolo penal correspondientes.

El calvario que afrontaba la estudiante dentro de su hogar se conoció el pasado 15 de abril de manera inesperada. Los escritos filtrados en el salón de clases contenían confesiones estremecedoras donde manifestaba haber perdido la virginidad a los 12 años a manos de sus propios allegados. La rápida reacción de las educadoras resultó determinante para resguardar las pruebas y brindar la contención adecuada a la víctima en un momento de absoluta vulnerabilidad.

Luego de la contención inicial y la ratificación de los hechos por parte de la adolescente, el equipo directivo avanzó con los trámites institucionales ante las autoridades policiales y judiciales. Este paso dio inicio a un despliegue de medidas cautelares y peritajes orientados a resguardar la integridad de la menor y determinar las responsabilidades penales dentro del círculo intrafamiliar.

Pruebas clave en Cámara Gesell y primera condena

Con la causa penal en marcha, las autoridades pusieron el foco sobre cuatro parientes directos que habían sido señalados en las primeras exposiciones. La medida probatoria central se concretó el pasado 9 de junio mediante una entrevista en Cámara Gesell realizada en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba con la presencia de los involucrados.

Durante la evaluación, los profesionales de la salud mental concluyeron que la joven presentó un "discurso coherente, sin contradicciones y sobre un episodio que sí vivió". La adolescente describió que los vejámenes comenzaron a sus 7 años mientras realizaba juegos infantiles en una habitación de la vivienda. Estas precisiones permitieron desestimar sospechas sobre algunos de los citados y concentrar la acusación formal contra dos familiares específicos.

El proceso judicial avanzó con celeridad contra el primero de los sospechosos, un hombre mayor de edad al momento de concretar los hechos denunciados. La semana pasada el imputado aceptó su culpabilidad a través de un juicio abreviado y recibió la sanción privativa de la libertad fijada por los tribunales competentes.

Pase de actuaciones al Juzgado de Menores

La situación del segundo implicado, un hombre de 25 años identificado con las iniciales M.A.Q. que trabaja como ensillador de caballos, debía resolverse este lunes durante la audiencia de formalización de la causa. Sin embargo, el desarrollo del acto procesal tomó un giro inesperado a partir del análisis técnico presentado por la representación del Ministerio Público Fiscal.

Las fiscales intervinientes explicaron que si bien el acusado afrontaba cargos por dos hechos distintos, la primera agresión ocurrió cuando la víctima tenía 7 años y el agresor contaba con 17 años de edad. Debido a esa condición temporal donde el imputado era menor de edad ante la ley penal, las funcionarias solicitaron la unificación de los expedientes y la remisión completa del caso al fuero especializado de minoridad.

Ante la fundamentación expuesta por la fiscalía y los argumentos de la defensa técnica, el Juez de Garantías interviniente resolvió declarar la incompetencia del fuero penal ordinario. De esta manera, las actuaciones pasaron de forma inmediata al Juzgado de Menores de turno para determinar el curso de la causa y la responsabilidad penal del acusado.