Niño muerto en San Martín: quedó en libertad el conductor del camión

Jorge Eduardo Torres recuperó la libertad en las últimas horas tras quedar aprehendido por el siniestro vial donde murió un menor de 13 años sobre la calle Laprida. El conductor circulaba en un vehículo de la Municipalidad de San Martín cuando ocurrió la tragedia. La Justicia decidió excarcelarlo mientras avanza la causa judicial, aunque el transporte de carga permanece bajo custodia para concretar distintos peritajes.

Los análisis de alcoholemia confirmaron que el chofer tenía 0,00 gramos de alcohol en sangre y los test toxicológicos descartaron cualquier tipo de sustancia. El fiscal Iván Grassi señaló que los primeros testimonios reunidos por la causa fueron de personas que circulaban en sentido contrario y vieron la secuencia del accidente. Esas declaraciones resultaron fundamentales para orientar las primeras tareas de investigación.

La hipótesis principal indica que la víctima se desplazaba en bicicleta en la misma dirección que el rodado mayor y realizó un giro inesperado hacia la izquierda en el momento en que Torres intentaba adelantarlo. El impacto provocó que el joven terminara debajo de las ruedas traseras del rodado, lo que le causó la muerte de manera instantánea.

La fiscalía mantendrá la retención de la unidad para evaluar la velocidad de circulación, el punto exacto del choque y las trayectorias de los involucrados. Con los informes técnicos finales, la autoridad judicial determinará si corresponden nuevas medidas procesales sobre el conductor.