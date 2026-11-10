Un niño que nunca se queja, no discute y parece adaptarse a todo puede estar atravesando un malestar que los adultos no alcanzan a ver. El silencio, el aislamiento y los cambios de conducta merecen atención, aunque no siempre indiquen un problema de salud mental. Así lo explicó la psicóloga infantil Mariela Serra en Salud & Bienestar, donde brindó herramientas para acompañar a quienes tienen dificultades para expresar lo que sienten.

La especialista advirtió que muchas veces la mirada familiar se concentra en el chico que hace berrinches o contesta, mientras aquel que no molesta pasa inadvertido. “Muchas veces el niño que no trae problema, que no molesta, que en realidad se acomoda o se adapta a todo”, señaló al presentar una situación que puede ocultar emociones no expresadas.

Las señales detrás del silencio

Serra explicó que el primer paso es ayudar a los niños a reconocer sus emociones. En los más pequeños se puede comenzar con alegría, tristeza, miedo y enojo; con el crecimiento aparecen sentimientos más complejos, como culpa, vergüenza o ansiedad. A veces, un chico dice estar enojado cuando en realidad está triste o asustado.

Mariela Serra, licenciada en Psicología, especialista en psicología infantil.

El entorno cumple un papel central. Frases habituales como “no llores” o “no te enojes” pueden transmitir que ciertas emociones no están permitidas. La psicóloga propuso reemplazarlas por expresiones como “entiendo que estás enojado”, sin renunciar a los límites necesarios para la convivencia.

También pidió observar cambios persistentes en el comportamiento: un niño que deja de reaccionar ante situaciones que le molestan, se muestra indiferente, evita hablar o no logra contar lo que le sucede. Ser reservado no es, por sí mismo, una señal de alarma. La diferencia aparece cuando el malestar se sostiene y el chico no encuentra una vía segura para expresarlo.

Cómo construir confianza en casa

“Primero y principal, estando disponibles”, recomendó Serra. Acercarse con calma, escuchar sin juzgar, hablar con un tono suave y evitar convertir cada conversación en un interrogatorio son algunas de las claves. Validar una emoción no significa permitir agresiones ni dejar de establecer normas.

El juego también puede abrir puertas. Dibujos, títeres, muñecos y escenas imaginarias ofrecen oportunidades para conversar sobre sentimientos sin exigir una respuesta inmediata. La especialista recordó que los adultos funcionan como modelos: si expresan sus propias emociones de manera saludable, enseñan con el ejemplo.

Además, aconsejó reservar momentos cotidianos para preguntar cómo estuvo la escuela, qué pasó con los amigos y cómo se siente cada integrante de la familia. Escuchar antes de emitir juicios puede evitar que los chicos decidan callarse por temor al reto o a la desaprobación.

Si, pese a estos intentos, el niño continúa aislado o no consigue comunicar su malestar, Serra recomendó consultar con un profesional. La atención psicológica puede ofrecer un espacio de confianza y trabajar junto con la familia para recuperar el diálogo.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.