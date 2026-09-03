Criar niños seguros no significa evitar dudas, frustraciones o errores. Significa acompañarlos para que reconozcan sus capacidades, acepten lo que les cuesta y puedan volver a intentarlo. En Salud & Bienestar, la licenciada Mariela Serra, psicóloga infantil, explicó que la construcción de la autoestima comienza desde los primeros años y que el rol de los adultos resulta decisivo.

Serra señaló que habilidades como la autoestima, la seguridad, la confianza, el autoconocimiento, la empatía y la tolerancia a la frustración se desarrollan desde la infancia. Estas herramientas resultan especialmente valiosas al llegar a la adolescencia, marcada por la búsqueda de identidad, pertenencia y aprobación.

El valor de las palabras cotidianas

Una de las claves está en la manera en que los adultos corrigen. Serra explicó que, al poner límites, es importante señalar la conducta y no etiquetar al niño. No es lo mismo decir “lo que hiciste no estuvo bien” que descalificarlo con frases que ataquen su persona. “Nunca connotar a la persona, al yo, sino la acción”, remarcó.

Reconocer avances y fortalezas, acompañar cuando algo no sale y mirar el proceso, no solo el resultado, ayuda a construir una autoestima saludable. También implica evitar comparaciones y valorar la propia evolución.

Límites, confianza y autonomía

La seguridad no se construye dejando que los chicos hagan todo solos ni resolviendo cada dificultad por ellos. Serra advirtió que la sobreprotección puede impedir que desarrollen recursos propios. “Los van anulando y no los dejan ser”, explicó.

Mariela Serra, psicóloga infantil.

Los límites también cumplen una función protectora. Según la psicóloga, ayudan a marcar un camino claro y brindan referencias que los niños todavía no pueden establecer por sí mismos. Ese acompañamiento debe combinar firmeza y afecto:

“El límite es un mensaje, digamos, de amor”.

Otro aspecto central es tolerar la frustración. Un niño seguro puede enojarse cuando algo sale mal, pero cuenta con herramientas para volver a intentarlo. En cambio, cuando predomina la inseguridad, puede aparecer el abandono, el desborde o una dependencia excesiva del adulto. Frases como “dale, vos podés hacerlo” o “si te equivocás, lo intentamos otra vez” pueden convertirse en apoyos significativos.

También llamó a los adultos a revisar sus expectativas. La exigencia permanente, la búsqueda de hijos perfectos pueden transmitir presión. “Tenemos hijos reales y que somos papás reales”, sostuvo Serra, y planteó que la crianza también supone aprender y autosuperarse.

Fortalecer estas habilidades desde la infancia no significa evitarles todas las dificultades, sino ofrecerles herramientas para atravesarlas.

“Todo lo que trabajamos en la infancia previene en la adultez problemas mayores”, afirmó.

Con conexión, trato amoroso, límites saludables y espacio para equivocarse, los chicos pueden construir una confianza que no dependa de ser perfectos, sino de reconocerse valiosos y capaces de seguir creciendo.

Dato

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