El exsenador nacional Nito Artaza advirtió que una eventual postergación hasta enero del pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los trabajadores estatales constituiría una “violación de la ley” y provocaría un grave perjuicio económico para millones de familias antes de las fiestas de fin de año.

El pronunciamiento surgió a raíz de las versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible maniobra del Poder Ejecutivo para diferir el depósito del medio aguinaldo hacia el 1 o el 2 de enero, con el objetivo contable de evitar que esa erogación impacte en el cierre fiscal de diciembre.

En declaraciones a Radio 750, el exlegislador recordó el marco legal vigente que él mismo impulsó durante su mandato en la Cámara alta a través de la Ley 27.073, sancionada casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso.

Dicha norma modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo para establecer expresamente el 18 de diciembre como fecha límite para abonar la segunda cuota del aguinaldo, subsanando un vacío normativo previo y garantizando que los asalariados cuenten con esos ingresos antes del 25 de diciembre para dinamizar el consumo navideño.

“Había un vacío legal para los trabajadores, una incertidumbre por el aguinaldo. Y actualmente el aguinaldo se debe pagar antes del día 18. Sería una violación de la ley, sería un perjuicio para millones de trabajadores y me parece que esa es la permanente señal de este Gobierno: beneficiar a las empresas y perjudicar a los trabajadores.”

Críticas al rumbo laboral

Más allá de la controversia puntual por el calendario de pagos de diciembre, Artaza inscribió el trascendido dentro de una ofensiva más amplia de la administración de Javier Milei contra las garantías laborales históricas en la Argentina. En ese sentido, cuestionó las reformas enviadas al Congreso nacional y sostuvo que varias iniciativas oficiales vulneran de manera directa el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo que anticipa un escenario de fuerte conflictividad y nuevos litigios en los tribunales laborales.

Hacia el cierre de su intervención, el dirigente correntino apuntó también contra la orientación económica y geopolítica de la Casa Rosada, cuestionando su alineamiento con Estados Unidos y la gestión de Donald Trump al afirmar que no existe un programa de desarrollo local sino un esquema que responde a intereses externos en detrimento del mercado interno y del poder adquisitivo de los trabajadores.

Qué dice la Ley 27.073

La norma en cuestión, modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo para fijar fechas precisas de vencimiento del Sueldo Anual Complementario (SAC) y terminar con la incertidumbre previa sobre cuándo debía abonarse cada cuota.

La norma establece que la primera cuota vence el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año —viernes 18 de diciembre en 2026—, calculada sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre, con un ajuste posterior en el salario de diciembre si la estimación de ese mes difiere de lo efectivamente devengado.

En cuanto al margen de tolerancia, el texto de la Ley 27.073 no consagra una prórroga discrecional hasta enero: el vencimiento legal de la segunda cuota es el 18 de diciembre. En la práctica laboral, la jurisprudencia suele aplicar los cuatro días hábiles de gracia previstos para el pago de remuneraciones sobre el vencimiento del SAC, lo que lleva el margen operativo hacia finales de diciembre —jueves 24 de diciembre en 2026—, y deja al empleador en mora automática si excede ese plazo sin abonar lo adeudado.