La investigación por el femicidio que conmociona a San Juan sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar clave para la causa. Durante uno de los allanamientos realizados por los investigadores, fue encontrada una carta manuscrita que el ahora detenido habría escrito antes de cometer el crimen.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la pesquisa, el escrito estaba guardado junto al teléfono celular del acusado dentro de una de las viviendas allanadas. Ese hallazgo también explicaría por qué el dispositivo nunca fue encontrado entre sus pertenencias al momento de su detención, ya que había quedado en ese domicilio.

La nota contiene un mensaje breve, pero cargado de dramatismo. "No aguanto más esta situación, perdón a mi madre y a mis hijas", escribió el acusado. La referencia a "mis hijas" corresponde a la niña que tenía en común con la mujer asesinada y a otra hija de una relación anterior.

Los investigadores incorporaron el manuscrito al expediente y ahora será sometido a distintas pericias para establecer su autenticidad y determinar el valor probatorio que podría tener dentro de la causa. Además, el contenido será analizado junto con el resto de la evidencia recolectada durante la investigación.

En paralelo, la Fiscalía continúa avanzando con distintas medidas de prueba. Entre ellas, las pericias biológicas y genéticas sobre el detenido, con el objetivo de establecer si existen rastros de ADN de la víctima en su cuerpo o en otros elementos secuestrados durante la investigación.

Con este nuevo hallazgo, los investigadores buscan reconstruir con mayor precisión las horas previas al femicidio y determinar si la carta constituye un indicio de una decisión tomada con antelación. Todo el material reunido será presentado en la audiencia de formalización, donde la Fiscalía expondrá la evidencia para sostener la imputación contra el detenido.

Este hallazgo se suma a las demás pruebas reunidas por la Fiscalía y podría convertirse en una pieza importante para reconstruir la secuencia previa al femicidio y fortalecer la acusación contra el detenido.